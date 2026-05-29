Bàsquet/Lliga Endesa
El gran miracle del Casademont Saragossa col·loca desè el Baxi Manresa
Un triple del base sard Spissu a l’últim segon salva els aragonesos i condemna el Gran Canària al descens a Primera FEB
El Baxi Manresa ha acabat la lliga en desena posició, un parell d’hores després de finalitzar el seu partit, gràcies a la salvació més que miraculosa del Casademont Saragossa. Els aragonesos havien de vèncer el Breogán per salvar-se i, tot i perdre per vuit punts a 2.33 del final, han protagonitzar una reacció impressionant. Perdent per cinc punts, Bell-Haynes ha ficat un triple a tauler (93-91).
Andric han rebut falta i ha anotat un tir lliure. En la darrera jugada, Bell-Haynes ha tornat a rebre falta perdent per tres i a quatre segons per al final. Ha anotat el primer tir lliure, ha tirat a fallar el segon, però ell mateix ha agafat el rebot i han cedit la bola al base Spissu, que ha anotat un triple que salvava el seu equip (94-95) i, de pas, feia baixar el Dreamland Gran Canària, que havia perdut de manera clara a la pista del València per 105-81. També s'ha salvat l’Andorra, tot i perdre a la pròrroga (95-100) contra un Barça que podria ser tercer si derrota el València diumenge, en el darrer partit del curs. Si vencen els valencians, seran segons en el lloc de l’UCAM. Si perden seran cinquens. Si guanya el Barça serà tercer i si no, cinquè.
En l’altre punt calent de la jornada, l’Unicaja es queda sense play-off després de caure per 92-89 a la pista del Baskonia. Els malaguenys necessitaven guanyar al Fernando Buesa Arena i que el Surne Bilbao perdés a Tenerife. Però ha passat tot el revés, perquè l’equip de Jaume Ponsarnau s'ha imposat a La Laguna per 82-87, amb 20 punts i 11 rebots de Hlinason. D’aquesta manera, els biscaïns pugen al setè lloc i evitaran el Reial Madrid en les eliminatòries. Els blancs s’enfrontaran a La Laguna en la ronda de quarts de final.
