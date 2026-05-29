El Nou Congost acomiada "la gran passada" que ha estat Dani Pérez
L'afició manresana ha acompanyat i ovacionat el base de l'Hospitalet en el seu darrer partit com a jugador del Bàsquet Manresa
El president Josep Maria Herms ha anunciat que quan la llegenda del club es retiri, la seva samarreta penjarà del sostre del pavelló
Semblava que no podia acabar mai, però res és etern. Amb 4:40 a l’electrònic i amb el Baxi guanyant per 85-79 la història entre el Dani Pérez i el Bàsquet Manresa ha arribat al seu final. Ha estat un comiat efusiu, alegre, multitudinari, el que pertoca a les llegendes d’un club amb la història del Baxi Manresa.
I si bé és cert que tot sembla indicar que el Nou Congost ja no podrà gaudir de les assistències del base de l’Hospitalet, ho és igualment que el seu esperit, el seu nom sempre quedarà gravat al pavelló. A la memòria de tots els aficionats primer, però també, com s’ha encarregat d’anunciar el president de l’entitat Josep Maria Herms, penjat del sostre del Congost. Al costat de les altres llegendes del club com Joan Creus, Jordi Singla, Pep Pujolràs, Joan Peñarroya o Salva Maldonado.
Abans i tot que el partit s’acabés, amb el Baxi a escassos minuts d’assolir la gesta de vèncer el Reial Madrid al Nou Congost, l’afició ja pensava amb el Dani. L’ovació en el moment en què Diego Ocampo l’ha substituït per Ferran Bassas ha estat eixordadora, coral, fins al punt d’aturar durant uns instants el partit. I tan aviat s’ha xiulat el final, l’esclat ha estat total. Gairebé ningú s’ha mogut de les seves localitats, era el moment d’acomiadar Dani Pérez.
Una passada de jugador
El moment més emotiu de la tarda ha estat, sense cap mena de dubte, l’emotiu vídeo que li ha dedicat el club. Un recull d'alguns dels seus millors moments amb la samarreta del Baxi, amb missatges d'excompanys com Guillem Jou o Rafa Martínez, repetint la mateixa consigna: "Ets una passada". Un vídeo que ha vist fos en una abraçada amb la seva parella, la Laura, i els seus fills, el Leo i el Luca, que també han estat els encarregats de donar-li un petit record d'aquesta bonica tarda.
Pérez estava visualment emocionat, mentre escoltava els càntics de tot un pavelló. Primer el seu nom i cognom, després els d'"M-V-P, M-V-P", i fins i tot alguns sectors demanant que es quedés una temporada més per allargar la seva llegenda. Herms ha entomat el micròfon i ha comunicat que es retirarà la seva samarreta, i l'afició ha correspost amb una nova ovació, en aquest cas, un llarg aplaudiment mentre la vista de tothom se n'anava cap a la zona on hi ha les diferents samarretes retirades de l'entitat.
Després ha estat el torn del capità, el protagonista d'una tarda rodona que ha confessat que "quan vaig arribar aquí el 2019, ni en els meus millors somnis em podia imaginar el què està passant avui. No canviaria res del que hem viscut plegats". El següent missatge ha estat directament per l'afició, "la clau" com ha definit ell mateix, de què el Baxi Manresa sigui el que és. La seva intervenció ha acabat com no podia ser d'una altra manera, apel·lant al seu sentiment de pertinença al club, d'ara i fins a sempre: "Manresa sempre serà casa nostra, no dubteu que allà on siguem, tindreu quatre aficionats més". Un missatge que ha despertat una nova ovació, i els seus companys l'han mantejat al bell mig de la pista.
