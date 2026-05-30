Dani Pérez, el "general damunt del parquet" que t'impulsa a "ser millor persona"
Agustín Ubal, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu i Eli Brooks destaquen el lideratge que ha aportat "dins i fora de la pista" el base de l'Hospitalet
Dani Pérez és ja una llegenda pel Baxi Manresa. El base de l'Hospitalet es va acomiadar divendres del Nou Congost després de set temporades dirigint l'equip damunt del parquet, i tanca aquesta etapa amb el club manresà com el màxim assistent de la seva història, amb 1.482, contribuint amb 1.676 punts i sent el jugador que més partits ha disputat en competicions continentals. Però Dani Pérez ha estat molt més per al club, ha estat un líder, un "general damunt del partit" qualificava Kaodirichi Akobundu-Ehiogu després del partit, però també "una magnífica persona" complementava Agustín Ubal.
El que està clar és que el seu paper sobre la pista i dins del vestidor ha estat clau per a la integració de molts dels jugadors que arriben a Manresa cada estiu o durant la temporada. Així ho creu Eli Brooks, que valorava ahir, després del partit, que "el coneixement de tots els detalls del club i la ciutat és molt valuós per nosaltres, però sobretot el seu lideratge dins i fora de la pista. Ha estat molt bonic poder aprendre d'ell". De fet, l'exterior estatunidenc amb passaport irlandès també destacava el fet que "tot i tenir un estil de joc diferent, he captat moltes de les coses que fa, i n'he après".
Un lideratge que el base de l'Hospitalet cultiva en el dia a dia, "és impressionant veure com treballa cada dia, sense importar si som dilluns o dimarts, sempre va a totes i és molt bonic tenir jugadors així a l'equip" apuntava Brooks. Un perfil de líder que també destacava Kaodirichi Akobundu-Ehiogu revelant que "és la veu del vestidor, sempre que ell parla, la resta escoltem, tant si es parla de bàsquet com si o fa d'una altra temàtica, és el nostre líder".
Una cara de Pérez que es va assegurar de treure a la llum Agustín Ubal. L'ala uruguaià el va qualificar d'una "llegenda del bàsquet a l'ACB, ha estat durant set temporades en un equip amb la història del Bàsquet Manresa i la veritat és que té molt de mèrit". Un bagatge i una personalitat que "aporta molt al vestidor, molta veterania", i que "ha estat clau, sobretot en els moments dolents, perquè la seva experiència ens ha ajudat a calmar-nos i tirar endavant, li estem molt agraïts" sentenciava Ubal.
Un "enorme jugador i una divina persona"
L'ala uruguaià va voler també posar l'accent en la faceta de mentor que ha tingut Dani Pérez amb ell d'ençà de la seva arribada a Manresa aquest estiu: "Personalment, m'ha ajudat molt, m'ha donat molts consells dins i fora de la pista". Orientacions que van des d'entendre que "sigui pacient, que un partit no em defineix com a jugador, ni en els bons moments ni en els dolents, i que he de tenir tolerància als alts-i-baixos" fins el fet que "fora de la pista intenti ser el miilor possible. Entrenar, preparar-me, i sobretot ser bona persona. I la veritat és que s'agraeixen molt aquests tipus de comentaris de líder".
També Kaodirichi Akobundu-Ehiogu va voler aportar un toc d'humor en el comiat. Primer vestint una samarreta en homenatge al base de l'Hspitalet, i després comparant entre riallles la seva bona connexió dins la pista amb la que teníen la parella Chris Paul i Blake Griffin quan jugaven a Los Angeles Clippers. Una comparació que va rubricar definint-lo com "un dels millors bases amb qui he jugat mai, m'ho passo molt bé jugant amb ell".
