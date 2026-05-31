Bàsquet | Lliga Endesa
El Barça cau al Palau contra el València i es complica la vida de cara al play-off pel títol
El conjunt que dirigeix Pedro Martínez ha passat per damunt dels blaugrana, que s'han endut una sonora xiulada al final del partit
Regió7
El València Basket ha passat per damunt del Barça en el darrer partit de la fase regular al Palau Blaugrana i complica de manera excessiva el camí dels de Xavi Pascual de cara a les eliminatòries de play-off. Els valencians no han tingut miraments dels balugrana, que des de l’inici no han torbat la manera d’aturar un Jean Montero imperial que ha acabat la fase regular amb uns més que destacables 19 punts i 4 assistències.
Els blaugrana només han liderat el matx durant els primers 30 segons de partit. A partir d’aleshores, els de Pedro Martínez han agafat el timó del duel i ja no l'han deixat escapar. Entre el conjunt blaugrana, només Tornike Shengelia ha estat a l’alçada de les circumstàncies, convertint 17 punts i sent l’únic d’entre els locals que ha fet mèrits per no rebre la sonora xiulada que els ha dedicat el Palau al final del darrer enfrontament de la fase regular.
La dura derrota ha relegat el Barça fins a la cinquena posició a la taula. Una situació que els deixa sense factor camp en aquesta primera ronda de quarts de final, i que els obligarà a vèncer un UCAM Múrcia a qui no han pogut guanyar en els dos partits que han disputat aquest curs, tot i que en les dues ocasions van perdre per només una possessió.
Amb la victòria, el València de Pedro Martínez, Brancou Badio i Yankuba Sima ha acabat la fase regular en segona posició, i es veurà les cares amb l’equip revelació d’enguany, el Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau. Els taronja tindran el factor pista a favor, tant per a l’eliminatòria de quarts com en una hipotètica semifinal.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis