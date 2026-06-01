Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa anuncia el fitxatge per tres temporades del base francès Lucas Beaufort
És la primera contractació de la temporada i procedeix del Saint-Chamond, equip setzè classificat de la segona categoria del bàsquet francès
El Baxi Manresa ha fet pública la primera contractació de la pretemporada només tres dies després del seu darrer partit de lliga. I és sorprenent. Es tracta del base francès Lucas Beaufort, que aquesta temporada ha jugat al Saint-Chamond, una humil formació de la segona categoria del bàsquet gal en què ha quedat en setzena posició de vint equips. No ha entrat als play-off d'ascens, amb 15 victòries i 30 derrotes.
Beaufort, que signa per tres anys, ha fet mitjanes de 9,1 punts i 4 assistències per partit al conjunt proper a Lió i a Saint-Etiènne, on ha actuat només aquesta temporada. Fa 1,93 metres i té 24 anys. Format al planter de l'Estrasburg, va jugar amb aquest equip en dues edicions de la BCL i també va actuar dos cursos al Llemotges.
El club el considera "un base amb una gran capacitat física i defensiva. Alt i explosiu, és una aposta per al present i el futur de l'equip". En la seva etapa a Estrasburg, el 2023, va coincidir amb l'exjugador del Baxi Bodian Massa.
Amb la sortida de Dani Pérez, Beaufort reforça la posició de base a l'espera de què passarà amb els altres ocupants d'aquest curs, Hugo Benítez, també francès, amb contracte, Ferran Bassas o Retin Obasohan.
