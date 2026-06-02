Bàsquet/Lliga Endesa
El Baxi Manresa té a l'horitzó proper la possibilitat de triar competició europea
La desena posició final a la lliga i el fet que La Laguna Tenerife, i potser el Bilbao, apostin per l'Eurocup reobre la porta de tornar a la BCL
La victòria del Baxi Manresa de divendres passat contra el Reial Madrid, combinada amb la derrota a l'últim segon del Breogán a casa contra el Saragossa, amb el triple de Marco Spissu que va salvar els aragonesos, va propiciar que els bagencs acabessin desens a l'ACB per segona vegada consecutiva. Aquesta posició, la temporada passada, va tancar el camí de l'equip de Diego Ocampo per entrar a la Lliga de Campions de la FIBA, la BCL, la competició que havia disputat quatre vegades en els sis anys anteriors. Però ara, aquesta porta es tornaria a obrir i el Bàsquet Manresa es trobaria en el satisfactori dubte d'haver de decidir si hi torna o es queda a una Eurocup reformulada respecte de la temporada que acaba de finalitzar.
Els comptes
I és que la notícia del possible desembarcament de l'NBA a Europa de la mà de la FIBA va provocar un petit terratrèmol l'estiu passat. Alguns equips, sobretot de l'ACB, que les temporades anteriors havien estat fidels a l'Eurocup van decidir canviar-se a la BCL. Va ser el cas del Joventut i del Gran Canària i, a l'exterior, de l'Alba Berlín. Hi havia una sèrie de motius, entre els quals l'excessiva densitat del calendari i també fer un acostament a la Federació Internacional de cara a estar ben posicionats quan l'NBA aterrés.
Per contra, l'Eurocup gairebé va tenir el mateix nombre d'inscrits que els equips que la van acabar jugant, vint, i només un, el Baxi, era de l'ACB. Els manresans havien hagut d'acceptar ser-hi després de no poder entrar a la BCL, ja que hi mana la classificació a la lliga nacional. Les quatre places fixes eren per al Tenerife, l'Unicaja, el Joventut i el Gran Canària i la de la prèvia, per a un UCAM Múrcia que hi acabaria eliminat al setembre i jugant la gairebé clandestina FIBA Europe Cup.
Però enguany les coses són diferents. Durant la temporada, hi va haver un canvi al capdavant de l'Eurolliga, amb l'arribada del barceloní Chus Bueno com a director general. Aquest perfil és diferent de qui ocupava el càrrec fins aleshores, el lituà Paulius Motiejunas, ja que Bueno va treballar durant dotze anys en càrrecs de responsabilitat dins de l'organigrama de l'NBA i, per tant, és una persona ideal per a l'acostament entre les dues bandes.
Aquest desglaç de relacions, i d'altres motius, han provocat que alguns dels habituals de la BCL de la FIBA ara vegin bé tornar a l'òrbita de l'Eurolliga i de l'Eurocup, i això pot provocar que, fent comptes, el Baxi tingui cabuda a qualsevol de les dues bandes.
Una nova Eurocup
Així, segons una informació del periodista lituà Donatas Urbonas, ben connectat amb les fonts de l'Eurolliga, l'Eurocup ha vist com, en només un any, es passava d'una vintena de preinscrits a uns quaranta. Hi ha diferents motivacions per a aquest canvi. Un d'ells seria la possibilitat que la competició emetés participacions de tres anys assegurats amb possibilitat d'ampliació a dos més. Aquest fet garantiria l'estabilitat dels projectes esportius durant almenys un trienni.
Aquests cants de sirena haurien estat escoltats per clubs com La Laguna Tenerife, doble campió de la BCL i present a la final four els sis darrers anys. Segons informacions d'El Día de Tenerife, la motivació econòmica i algunes decisions arbitrals en la recent cita de Badalona podrien fer que els insulars canviessin de voral.
Urbonas també explica que la competició es vol espanyolitzar i que també s'hi haurien apuntat, a part del Baxi Manresa, el Dreamland Gran Canària, el Surne Bilbao i el Bàsquet Girona. En el primer cas, el seu descens a Primera FEB en descarta la participació. Els biscaïns estan debatent què fan, ja que tenen també plaça segura a la BCL, i els gironins han quedat per darrere del Baxi a la classificació de l'ACB.
A més, l'Eurocup experimentaria un canvi de format. En cas que s'arribés als 32 equips, hi hauria quatre grups de vuit formacions, amb la qual cosa la primera fase passaria dels 18 partits de fins ara als més assumibles 14, a part dels play-offs que, aquests sí, serien més llargs. En aquest escenari, el Baxi, amb molt bones relacions amb l'Eurolliga per la seva participació passada, podria aspirar a aquests 3+2 anys assegurats i prendre-hi part. Però hi ha una altra possibilitat.
La BCL continuïsta
La competició de la FIBA sembla que seguirà el camí de les últimes temporades. Davant del desgast d'aquest curs, el Baxi hauria preferit disputar-la i, en cas que el Tenerife i el Bilbao canviïn de competició, hi podria tenir espai. Si fos així, només hi hauria tres equips per damunt amb aspiracions a la BCL, l'UCAM Múrcia, el Joventut i l'Unicaja. El Baxi hauria pres el quart lloc al Breogán a l'últim segon i entraria directament a la fase de grups.
A diferència de l'Eurocup, la BCL només garanteix sis partits, els de la primera fase. La resta s'han d'anar guanyant a còpia d'avançar fases. Com a màxim, se'n podrien jugar 18 abans de la final four. En la seva última participació, per exemple, el Baxi només en va jugar dotze.
Aquestes són les dues opcions. Sembla que els manresans són ara més propers a l'Eurocup que a tornar a fer un canvi. Però caldrà estar-hi alerta.
