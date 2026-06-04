Bàsquet
El Bàsquet Manresa infantil topa contra l'evidència i és eliminat en quarts de final de l'estatal pel Barça (105-55)
L'equip de Dani Mestre resisteix en els primers vint minuts, però el cansament li acaba passant factura en els minuts jugats de l'últim quart
El Bàsquet Manresa infantil ha arribat fins on havia d'arribar en el Campionat d'Espanya de clubs de la categoria que s'està celebrant aquest dies a Huelva. El Barça era una pedra massa dura en el camí i no era possible arribar a la penúltima ronda, després d'haver vençut el Gades el dia abans i haver guanyat la primera eliminatòria. Si el dia abans es va tancar acta contra els gaditans, aquest cop ha estat el revés i els blaugrana ho han provocat després d'un dur parcial en el darrer període, tot i que el mèrit dels bagencs és haver pogut arribar a aquestes instàncies.
Els jugadors de Dani Mestre han fet una molt bona primera meitat, amb un primer quart en què només perdien per onze punts, amb 9 d'un inspirat José Pérez, que ha estat controlat en la resta de partit.
El protagonista dels dos primers períodes dels manresans, però, ha estat Arnau Llobet, que n'ha anotat onze en el segon parcial i s'ha enfilat als catorze en aquest tram del partit. De tota manera, la potència blaugrana, amb elements com Kamate o Doumbia, era massa gran i, a sobre, les constants rotacions feien estar fresc el Barça.
Així, malgrat que el Manresa ha aturat el cop en el tercer període, en què la distància ha crescut als 33 punts, un parcial de 19-2 en el tram inicial de l'últim ha deixat els cinquanta punts de diferència, amb l'Occident ja molt cansat per l'acumulació de partits d'aquests dies, i ha tancat definitivament el quart de final.
BARÇA: Romeo 3, Martínez 8, Sanmartín 13, Kamate 12, Rigat 5 -cinc inicial- González 7, Rebollo 12, Infante 3, Nagórski 12, Ruiz 7, Samb 8, Doumbia 15
OCCIDENT MANRESA: Majoral 2, Llobet 18, León 9, Ot Rodríguez 1, Sandro Rodríguez 8 -cinc inicial- Peña, Coma 5, Aunós, Navarro 3, Divins, Pallejà i Pérez 9
ÀRBITRES: Díaz i Álvarez
PARCIALS: 31-20, 58-36, 86-53, 105-55
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