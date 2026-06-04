Bàsquet/Lliga Endesa
De Baxi a Kids&Us, un relleu planificat i progressiu
El canvi d'espònsor principal del Bàsquet Manresa s'escenifica amb concòrdia entre totes les parts interessades al Nou Congost
Quan es trenca amb una parella o una amistat, sovint hi ha plats trencats. Qui surt de l'equació no accepta la nova situació i la relació s'acaba trencant des de tots els punts de vista. Per això, quan es presencia l'escenificació d'un relleu com el de Baxi a Kids&Us en el Bàsquet Manresa, hi ha la sensació de feina ben feta entre totes les parts. Aquest dijous, l'empresa britànica de climatització ha fet, com va dir aquell, un pas al costat i deixa pas a un nouvingut que ja voltava per casa des de feia nou mesos. I s'ha fet amb concòrdia i sabent que hi haurà cohabitació, ara amb els papers repartits, dos anys més.
Perquè des d'ara, l'acadèmia manresana d'anglès per a quitxalla, amb presència a tretze estats, anirà al pit de la samarreta i a l'escut i Baxi passa a la part posterior. Sense ressentiments, sinó agraïda i amb voluntat de seguir construint.
La posada en escena així ho ha mostrat des del primer moment. El president del club, Josep Maria Herms, al centre, amb el director de màrqueting de Kids&Us, Manel Cervera, a la seva dreta, i el director general de Baxi, Joan Blanch, a l'altre costat. Davant, membres de les dues empreses, amb somriures per totes bandes, l'alcalde Marc Aloy i integrants de la junta del club i de l'equip tècnic, amb l'entrenador, Diego Ocampo, al capdavant. També hi era l'expresident Josep Sáez, principal impulsor de l'acord amb Baxi ara fa vuit anys.
Gent de bàsquet
El president Herms ha començat explicant que aquest relleu "el treballem des de fa mesos" i s'ha desfet en elogis cap a Baxi". Per a ell, els seus dirigents "són gent de bàsquet. Els estem agraïts per la seva implicació en passat, en present i en futur". També ha agraït a la directiva del 2018 el fet d'aconseguir el contracte amb la multinacional britànica tot just acabats de pujar de la LEB Or, i als posteriors presidents, Jordi Serracanta i Albert Cots, el fet d'haver renovat els contractes.
Li ha agafat el torn un emocionat Joan Blanch, per "unes paraules que m'han arribat ben endins". Ha explicat que "és un bon moment per fer un relleu planificat, pensat i ben fet, amb tota la visió de futur per al club. El fet que Baxi faci un pas al costat donarà a club idees noves i una energia renovada que farà que el club creixi i es reforci encara més. A part, donarà un horitzó més llarg del que podíem donar la cap de vuit anys".
Blanch ha estat clar en dir que "hem assolit tots els objectius que teníem fa vuit anys. Aleshores ja estàvem establerts, però al gran públic no li sonava el nom Baxi. En aquell moment, el Manresa puja a l'ACB i va ser com si les dues organitzacions tinguessin un punt d'inflexió".
Durant aquest temps, "el club ha superat expectatives esportives. Nosaltres hem aportat estabilitat, garantir horitzons de treball segurs que han permès que el club hagi sabut fer la feina que fa tan bé. Veient el nou projecte, el millor era fer un pas al costat, tot i que no marxem enlloc. Seguirem gaudint d'una història increïble".
"Una gran il·lusió"
Quan ha arribat el torn de Kids&Us, Herms ha explicat que "en el temps que fa que està amb nosaltres ha mostrat una gran proactivitat. Semblava, de forma natural, que podria ser el principal" per diversos motius. "Perquè estem ajuntant dos ambaixadors de la ciutat, per l'esperit innovador" i per una novetat. "També donarà nom a la base. Els nens volen dir que juguen al Bàsquet Manresa, i si el patrocinador és un altre, sembla que no hi ha aquest paral·lelisme. Ara, la nostra base també serà Kids&Us Manresa i amb tots els projectes de la fundació".
Des de l'acadèmia d'anglès, Manel Cervera ha destacat la feina de Baxi i ha recordat que "fa nou mesos estàvem presentant el primer acord amb el club i allà es va plantar una llavor. Ens va generar un neguit. Hi ha una expressió que diu 'ves-hi amb tot, o no ho facis'". I ha enumerat els seus objectius.
"En el nostre ADN hi ha la voluntat de generar un impacte positiu en les comunitats on som. Estem a tretze països. Si ho fem allà, cal fer-ho allà on hem nascut. Aquesta és una unió natural". Un altre motiu és que "el bàsquet es viu en família i aquí hi ha molts nens", a part de generar notorietat de marca.
Ha estat clar en expressar que "ens fa molta il·lusió, no puc expressar el que sentim com a companyia de poder donar nom a l'equip i estem ansiosos per treballar conjuntament". Un canvi de guàrdia pacífic i consolidat quedava segellat.
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