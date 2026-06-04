Kids&Us substitueix Baxi com a principal patrocinador del Bàsquet Manresa
El club ha aconseguit un acord més beneficiós amb les acadèmies d'anglès, que s’estén fins als equips de la base, tot i que la multinacional de la climatització mantindrà el vincle econòmic
Regió7
El Bàsquet Manresa canvia de patrocinador principal: Kids&Us ocuparà el lloc de Baxi. Un any abans que expirés el contracte inicial, l'empresa dedicada a la climatització, que continuarà donant suport al club, cedeix la posició a la companyia d'acadèmies d'anglès per a infants i adolescents. La marca, un model d'èxit en el sector de la formació, ja estava vinculada a la institució esportiva, però a partir d'ara tindrà la màxima visibilitat.
Amb el pacte, beneficiós per al club en clau econòmica ja que en surt molt reforçat, culmina de manera serena una negociació de mesos que ha estat discreta i que s’ha resolt sense grans traumes. Així, totes les parts n'estan satisfetes. L'abast de la notícia supera l'àrea comercial, ja que, a escala popular, els aficionats al bàsquet, especialment els seguidors de l'equip, s'hauran d'acostumar a substituir "Baxi" per "Kids&Us". A més, el patrocini s’estén del primer equip a la resta, fins a la base.
El Bàsquet Manresa s'ha anat convertint gradualment en un exemple de creativitat a l'hora d'aconseguir finançament, com va quedar demostrat la temporada passada amb l'entesa amb l'Ajuntament per promocionar la capital del Bages mitjançant el seu vestuari i complements: samarretes, pantalons, xandalls... Amb el pacte amb Kids&Us, l'entitat incrementa els ingressos, una necessitat lògica en un context en què els competidors –a l'Estat i a Europa– multipliquen el seu pressupost.
Baxi havia de ser el patrocinador de capçalera la temporada 2026/2027. Malgrat que no ho serà, el contracte, reformulat perquè la multinacional britànica s’ubiqui en un pla secundari, s’allargarà els dos pròxims exercicis. Kids&Us acompanyarà el Bàsquet Manresa, com a mínim, quatre anys. Per tant, el club s’ha assegurat l’ajut de les dues firmes per dos cursos. Sobre les pistes, la imatge de la formació que entrena Diego Ocampo serà la mateixa que a les categories inferiors.
La notícia suposa consolidar l'aliança de dos dels ambaixadors de Manresa: un club de bàsquet de la primera divisió espanyola (ACB), amb palmarès, experiència internacional, projecció, una fundació reconstituïda i una afició lleial; i un referent de la formació en anglès, compromès amb el territori i alhora present a països d'Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia. La celebració de l’acord s'afegeix a l’alegria pel desè lloc a la Lliga, després d'una victòria històrica contra el Reial Madrid, i a la il·lusió per la reedició de l’aventura europea.
Si no hi ha cap modificació, el logotip de Kids&Us, que en l'actualitat cobreix el cercle central del Nou Congost, lluirà a l'uniforme del Manresa, amb la grandària i la ubicació que es reserva als patrocinadors més destacats, durant el temps de construcció del futur pavelló municipal. La directiva, encapçalada pel president, Josep Maria Herms, ha valorat l’aportació al territori que comporta aquesta operació, considerant l’origen de l’empresa.
Els valors han configurat una altra dimensió rellevant a l’hora de prendre la decisió. La voluntat de l’entitat és avançar pel camí que està transitant la Fundació del Bàsquet Manresa, més dinàmica i global des de gener, amb la col·laboració de figures com l’exvicepresident del Comitè Olímpic Internacional i fill predilecte de la ciutat, Pere Miró. No en va, en consonància amb aquesta filosofia, l’sponsor treballa en la formació de noies i nois en l’idioma que permet comunicar-se arreu.
Kids&Us s'afegeix a la llarga llista de patrocinadors del Bàsquet Manresa, després de Baxi (incorporat el 2018), ICL (2015-2018), La Bruixa d'Or (2013-2015), Assignia (2010-2012), Suzuki (2009-2010), Ricoh (2002-2009), Minorisa.net (2000-2002), TDK (1985-2000), Caixa Manresa (1984-1985 i 1981-1982), Ebro (1983-1984), Seguros Velázquez (1982-1983), Marlboro (1979-1980), Icab (1977-1979), La Casera (1971-1977) o Kan's (1967-1971).
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