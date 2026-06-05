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Bàsquet/Lliga Endesa

Gustav Knudsen, del Kids&Us Manresa, jugarà la temporada vinent a la lliga universitària dels Estats Units, segons el seu agent

L'ala danès hauria arribat a un acord amb la universitat de San Francisco, en una informació publicada per DraftExpress

Gustav Knudsen ha jugat aquesta temporada a Manresa

Gustav Knudsen ha jugat aquesta temporada a Manresa / Joaquim Alberch/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El jugador danès el Kids&Us Manresa Gustav Knudsen jugarà la temporada que ve a la lliga universitària dels Estats Units, la NCAA, segon ha confirmat el seu agent, Jaime Alonso, a la publicació DraftExpress. Knudsen ha arribat a un acord amb la Universitat de San Francisco per incorporar-s'hi el proper curs, segons una publicació en forma de story d'Alonso i rebotada per d'altres fonts, a les quals el seu company, Álex Reyes, ha fet un "m'agrada".

El post sobre el futur de Gustav Knudsen

El post sobre el futur de Gustav Knudsen / @jonchep

Knudsen, de 23 anys i 2,02 metres d'alçada, va arribar al Bàsquet Manresa l'estiu passat procedent del Charleroi i, tot i les dificultats d'adaptació a l'inici, s'ha anat estabilitzant durant el curs, sobretot després de la lesió de Louis Olinde, que li ha donat entrada a l'equip en la posició d'ala-pivot. Ha destacat, en el tram final, per la seva capacitat de rebot, principalment en atac, i les qualitats físiques.

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Si finalment se'n va, el Kids&Us perd un jugador de quota, ja que Knudsen es va formar a les files del Casademont Saragossa i, per tant, ocupava plaça de basquetbolista de formació.

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