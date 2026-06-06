Entrevista | Joan Blanch Director general de Baxi
"Marxem molt tranquils, però ara hem de passar el dol"
El directiu de la multinacional de la climatització mostra un gran agraïment al Bàsquet Manresa per vuit anys com a primer espònsor, però afegeix que "encara no ens en anem"
La multinacional Baxi deixa de ser patrocinador principal del Bàsquet Manresa per ser coespònsor. De l'acte de traspàs de poders a Kids&Us amb bones intencions per totes dues bandes, el seu director general, Joan Blanch, en va sortir amb certa "nostàlgia" pels vuit anys al capdavant del nom de l'equip, però amb tranquil·litat per haver sobrepassat els objectius.
El canvi de patrocinador ha fet la sensació que ha estat exemplar.
Després d’haver fet tantes coses junts durant tants anys, sortir de manera abrupta no té sentit. Seguim en un paper molt secundari perquè els nostres objectius ara són molt diferents. No tant fer-nos conèixer al gran públic, que era el primer, sinó participar i convidar clients. És diferent aparèixer a mitjans, en què el teu nom va sumant, que fer venir gent per viure l’experiència del Congost.
Quin balanç final fan, de vuit anys de relació com a primer espònsor?
Ha estat una sinergia extraordinària. Hem tingut una molt bona relació amb els professionals del club i les directives que han anat passant. A part de mesurar el coneixement de marca, l’estar patint i gaudint de resultats ha fet que internament tot hagi tingut un gran impacte en l’empresa. Volem agrair a la gent, a l’afició, haver estar tan alineats i d’acord amb tot. Hem viscut Copes del Rei, la Champions, i d’altres més difícils. Hem fet alguna fira i hem portat jugadors, o alguna reunió de comercials al Nou Congost, i sempre ens hem entès. És un missatge d’agraïment i per dir que seguim, que encara no marxem.
La idea d’aquest canvi, d’on va sorgir?
No ha estat cap sorpresa. Sorgeix del diàleg continu. Jo era conscient que, un cop vençut el novè any, arribar fins al dotzè era més difícil de justificar, des del punt de vista de multinacional, sobretot per l’èxit. En aquests patrocinis no hi pots estar només tres anys, perquè no arrela. Quan ho fa, hem vist els resultats de la notorietat de marca i hem vist que ara no aportarà molt més. Per això vam dir al club que comencés a treballar, perquè no marxaríem d’un dia per l’altre, per buscar opcions amb un horitzó més llarg. I d’aquí va sorgir Kids&Us.
Per tant, ja fa mesos que hi treballen.
Sí, perquè pensem que és de la manera que s’ha de fer. Tinc la convicció que una multinacional com la nostra, d’una mida mitjana, tenim una necessitat de notorietat de marca molt específica. Manresa i l’ACB és un bombó. És un club que cau molt bé i que no té un nom complementari, com per exemple el Joventut o el Baskonia. No és igual posar-te a una camiseta d’un equip de futbol que dir-te Baxi Manresa. Kids&Us, que ha de créixer, ha fet la mateixa lectura.
Quin impacte total ha tingut en Baxi, aquests anys?
És complicat de dir. Cada any agafem mil persones a tot Espanya i els preguntem quines marques li sonen. El 2017, el coneixement no tenia consonància amb la nostra quota de mercat. Ens coneixien els instal·ladors i els distribuïdors, però no la gent. Venies el 20% del total i només ens coneixia el 6%. Quan vam començar, cada any ho hem anat mesurant. No podem dir dades i no assoliràs mai un 70%, però hem assolit uns barems que multiplica per diverses vegades el que teníem. També és cert que en els últims dos o tres anys ja no creixia tant i hem de fer coses diferents. Però ha estat una història d’èxit.
L’any que els quedava, l’han repartit en dos?
Sí, hem fet un ampliació, però pagarem menys. No té res a veure. Tu, per exemple, ara titularàs “El Kids&Us guanya a la pista del Breogán” i nosaltres no hi sortirem.
Hi ha possibilitat de continuïtat, després d’aquests dos anys?
S’haurà de veure. No hi ha res tancat i no ho hem pensat. Tant de bo sí, però dos anys és molt de temps.
Potser hauran de climatitzar un nou pavelló?
Sí, potser sí, perquè en aquest hi fa molta calor. En la presentació de Kids&Us en vam passar molta. Però les instal·lacions són de l’Ajuntament i, per molt que siguem amics, el concurs que s’haurà de fer és públic. Climatitzar un pavelló demana unes màquines amb una potència molt diferent. Amb el Nou Congost ja ho hauríem fet, però no depenia de nosaltres. I amb el nou pavelló ho intentarem, perquè és el nostre negoci. Són uns processos molt llargs.
I Joan Blanch, des del punt de vista personal, com s’ha sentit després d’aquest procés?
Molt tranquil, però hem de fer el dol. Han estat anys sensacionals. Avui ha vingut molta gent de directives anteriors, però és el millor pel club, la sortida que el club es mereix. A més, Kids&Us té una cosa diferent a nosaltres. Està format per famílies, i què hi ha més familiar que el Nou Congost un dia de partit. Està ple de nens. Els anirà molt bé, però quan hem sortit hem vist el plafó de la zona mixta amb molts “Baxis” i ens ha fet impressió pensar que ja no hi serem tan grans.
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