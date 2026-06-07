Bàsquet
La Marea Vermella celebra amb Diego Ocampo i el seu equip tècnic la temporada del Bàsquet Manresa
Uns setanta caminadors, impulsats per la Grada d'Animació, han fet el camí de les Aigües des de Monistrol i s'han trobat amb la resta d'expedicionaris a la basílica
Regió7
La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa ha posat avui el punt final a una exitosa temporada del club amb una tradició que potser es converteix en habitual. Una setantena de caminadors han fet la pujada a Montserrat pel camí de les Aigües, un recorregut d'uns cinc quilòmetres per arribar a la basílica, on s'han trobat la resta de l'expedició. Entre els presents hi era l'entrenador, Diego Ocampo, el seu equip tècnic i la seva família, que han posat un ciri en agraïment pels darrers mesos.
Aquesta no és la primera vegada que es fa aquesta pujada. Ja es va fer abans de començar la temporada passada, just després que Ocampo arribés a la banqueta del Nou Congost. Va ser una manera de fer bons propòsits per a un curs, el 2024-25, que també va ser bo, amb classificació per a la Copa del Rei inclosa. Aquest cop, els expedicionaris també han assistit a un ofici a dins de la basílica, just tres dies abans que sigui visitada pel papa Lleó XIV.
Després de l'ofici, tots han sortit a la plaça dels Apòstols i s'han fet una gran fotografia de grup per immortalitzar el moment. Tot, en una jornada assolellada i calorosa em què tothom qui ha volgut s'ha pogut fer fotografies amb el tècnic i el trofeu de la Lliga Catalana, guanyat el setembre.
Aquesta trobada demostra que la Marea Vermella, que ja fa unes setmanes va fer una rua pels carrers del Manresa abans del partit contra el Burgos, continua molt viva quatre anys després de la final four de Bilbao i disposada a seguir animant el club la temporada vinent.
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