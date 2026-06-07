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Bàsquet

La Marea Vermella celebra amb Diego Ocampo i el seu equip tècnic la temporada del Bàsquet Manresa

Uns setanta caminadors, impulsats per la Grada d'Animació, han fet el camí de les Aigües des de Monistrol i s'han trobat amb la resta d'expedicionaris a la basílica

Imatges de la pujada de la Grada d'Animació a Montserrat

Imatges de la pujada de la Grada d'Animació a Montserrat

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Imatges de la pujada de la Grada d'Animació a Montserrat / Grada d'Animació

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Regió7

Manresa

La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa ha posat avui el punt final a una exitosa temporada del club amb una tradició que potser es converteix en habitual. Una setantena de caminadors han fet la pujada a Montserrat pel camí de les Aigües, un recorregut d'uns cinc quilòmetres per arribar a la basílica, on s'han trobat la resta de l'expedició. Entre els presents hi era l'entrenador, Diego Ocampo, el seu equip tècnic i la seva família, que han posat un ciri en agraïment pels darrers mesos.

Diego Ocampo encén un ciri a la basílica de Montserrat

Diego Ocampo encén un ciri a la basílica de Montserrat

Grada d'Animació

Aquesta no és la primera vegada que es fa aquesta pujada. Ja es va fer abans de començar la temporada passada, just després que Ocampo arribés a la banqueta del Nou Congost. Va ser una manera de fer bons propòsits per a un curs, el 2024-25, que també va ser bo, amb classificació per a la Copa del Rei inclosa. Aquest cop, els expedicionaris també han assistit a un ofici a dins de la basílica, just tres dies abans que sigui visitada pel papa Lleó XIV.

Entrada de la Grada d'Animació a la basílica

Entrada de la Grada d'Animació a la basílica

Grada d'Animació

Després de l'ofici, tots han sortit a la plaça dels Apòstols i s'han fet una gran fotografia de grup per immortalitzar el moment. Tot, en una jornada assolellada i calorosa em què tothom qui ha volgut s'ha pogut fer fotografies amb el tècnic i el trofeu de la Lliga Catalana, guanyat el setembre.

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Salutació de la Grada d'Animació a la plaça

Salutació de la Grada d'Animació a la plaça

Grada d'Animació

Aquesta trobada demostra que la Marea Vermella, que ja fa unes setmanes va fer una rua pels carrers del Manresa abans del partit contra el Burgos, continua molt viva quatre anys després de la final four de Bilbao i disposada a seguir animant el club la temporada vinent.

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