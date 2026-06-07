Bàsquet/Primera FEB
El Leyma Corunya de Guillem Jou derrota l'Estudiantes i torna a la Lliga Endesa un any després (97-100)
Una pròrroga decideix que els gallecs, que remunten quinze punts al darrer quart, acompanyin els seus paisans de l'Obradoiro la temporada vinent a la màxima categoria
El bàsquet gallec està d'enhorabona. El Leyma Corunya torna a l'ACB després de derrotar en el partit decisiu un Movistar Estudiantes que seguirà, per sisè any seguit, a la Primera FEB. Els corunyesos han fet valer el seu paper de locals, amb el qual ja van vèncer dissabte el Palència, i han derrotat els madrilenys per 97-100 després d'una pròrroga. Serà el retorn de l'excapità del Manresa, Guillem Jou, a la màxima categoria després de deixar el club el curs passat. També una bona notícia per a un altre ex dels bagencs, Carles Marco, aquest des de la banqueta.
El Corunya s'afegeix al Monbus Obradoiro, que va aconseguir l'ascens com a campió de la fase regular de la mà de Diego Epifanio. D'aquesta manera, Galícia tindrà tres equips a l'ACB la temporada que ve, si hi afegim el Río Breogán.
En el partit definitiu, les coses semblaven decantades per a un Estudiantes que, de la mà de Silverio, amb 30 punts, guanyaven per 75-60 a 6.48 per al final. Però els locals, impulsats pels 22 punts de Jorgensen, han aconseguit forçar la pròrroga amb un triple de Caio Pacheco a poc més de 30 segons.
El cop ha estat molt dur per a l'Estudiantes, on juga també un ex del Manresa, el base Sergi Garcia. En el temps suplementari, l'equip de casa, amb triples de Jorgensen i de Diop, ha agafat aviat vuit punts de marge (80-88). L'Estudiantes s'ha arribat a posar dues vegades a tres punts en els últims segons, però Diop i Cremo no han badat en els tirs lliures i han donat l'ascens al seu equip. Guillem Jou ha acabat amb 2 punts i 3 rebots en 18 minuts a la pista.