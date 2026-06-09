Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Visita del PapaRodatge a ManresaSor LucíaSelectivitatAmpans i el BarçaPatum 2026Carrer Guimerà
instagramlinkedin

Eli Brooks no seguirà al Kids&Us Manresa

El Bàsquet Manresa confirma que l'escorta nord-americà no continuarà a la plantilla la temporada vinent

Eli Brooks, durant un partit a la pista del Bilbao

Eli Brooks, durant un partit a la pista del Bilbao / Aitor Arrizabalaga/ACB Photo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

El Kids&Us ha confirmat aquest matí que l'exterior Eli Brooks no seguirà la temporada vinent a la plantilla. L'escorta nord-americà va arribar al club el desembre de l'any passat, i va signar contracte fins a final de curs. El club ha decidit no comptar amb ell per a la temporada 2026-2027, tal com ha confirmat en una piulada a X. De moment, no s’ha confirmat qui el substituirà a la plantilla.

Brooks va aterrar a Manresa com a relleu d'Alfonso Plummer. Era l'estrella del Gladiators Trier, el líder en aquell moment de la Bundeslliga. Arribava al Bàsquet Manresa per suplir la posició d'escorta i convertit en un dels jugadors revelació de la temporada a Alemanya. Ha acabat amb 17 partits a l'ACB amb una mitjana de 18,9 punts.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
  2. Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
  3. P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
  4. Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
  5. El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
  6. Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
  7. Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
  8. Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

Eli Brooks no seguirà al Kids&Us Manresa

Eli Brooks no seguirà al Kids&Us Manresa

El curiós nom d’aquest poble de Catalunya ve d’una hortalissa, i pocs ho saben

La defensa dels acusats del crim de Callús demana l'absolució per considerar que van actuar "en legítima defensa i de bona fe"

La defensa dels acusats del crim de Callús demana l'absolució per considerar que van actuar "en legítima defensa i de bona fe"

Els plans de Sant Fruitós per a l'antiga Sala de la Cooperativa: obrir-lo a usos socials i culturals

Els plans de Sant Fruitós per a l'antiga Sala de la Cooperativa: obrir-lo a usos socials i culturals

El jutge es blinda davant possibles nul·litats en el cas contra Zapatero: demana als EUA permís per utilitzar el mòbil amb els missatges clau

La Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà a la Seu el nou ordre econòmic mundial

La Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà a la Seu el nou ordre econòmic mundial

Jordi Cuadras serà el candidat del PSC a l’alcaldia d’Igualada

Jordi Cuadras serà el candidat del PSC a l’alcaldia d’Igualada

L'Ajuntament de Solsona busca reforçar l'activitat cultural d'estiu amb una contractació urgent

L'Ajuntament de Solsona busca reforçar l'activitat cultural d'estiu amb una contractació urgent
Tracking Pixel Contents