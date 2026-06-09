Eli Brooks no seguirà al Kids&Us Manresa
El Bàsquet Manresa confirma que l'escorta nord-americà no continuarà a la plantilla la temporada vinent
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El Kids&Us ha confirmat aquest matí que l'exterior Eli Brooks no seguirà la temporada vinent a la plantilla. L'escorta nord-americà va arribar al club el desembre de l'any passat, i va signar contracte fins a final de curs. El club ha decidit no comptar amb ell per a la temporada 2026-2027, tal com ha confirmat en una piulada a X. De moment, no s’ha confirmat qui el substituirà a la plantilla.
Brooks va aterrar a Manresa com a relleu d'Alfonso Plummer. Era l'estrella del Gladiators Trier, el líder en aquell moment de la Bundeslliga. Arribava al Bàsquet Manresa per suplir la posició d'escorta i convertit en un dels jugadors revelació de la temporada a Alemanya. Ha acabat amb 17 partits a l'ACB amb una mitjana de 18,9 punts.
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