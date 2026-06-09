Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Visita del PapaRodatge a ManresaSor LucíaSelectivitatAmpans i el BarçaPatum 2026Carrer Guimerà
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Situen l'ala andalús Pablo Tamba, procedent de la NCAA, a prop del Kids&Us Manresa

El jugador ha finalitzat la seva etapa universitària als Estats Units, és basquetbolista de formació, i estaria en el radar dels manresans, segons RAC-1

Pablo Tamba, durant la darrera temporada a LSU Tigers

Pablo Tamba, durant la darrera temporada a LSU Tigers / Hinesley Bryant/LSU

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

L'ala andalús Pablo Tamba pot ser un dels objectius del Kids&Us Manresa per a la temporada vinent, segons ha donat a conèixer aquest matí el periodista Dani Aguilà, de RAC-1, en el seu compte de X. Tamba ha finalitzat la seva trajectòria universitària als Estats Units i seria un dels talents més buscats en el restrictiu mercat de jugadors de formació aquest estiu.

Tamba, nascut a Còrdova, farà 23 anys el setembre i es va formar al planter de l'Unicaja. Fa dos metres d'alçada i sembla totalment adaptable a la posició de tres, en la qual el Kids&Us perdrà els seus dos elements de la temporada que tot just finalitza, Álex Reyes i Gustav Knudsen.

D'origen gambià, com Musa Sagnia, Tamba destaca molt en la faceta defensiva, com va poder demostrar en les darreres setmanes de la competició de la NCAA amb bones actuacions a les dues bandes de la pista.

En la seva trajectòria als Estats Units, ha jugat a tres universitats, a Idaho State, la Universitat de Califòrnia-Davis i, el darrer curs, a Louisiana State. Amb aquest centre es va quedar a les portes del torneig final, en perdre davant de Kentucky per un ajustat 87-82.

En aquesta última temporada, Tamba ha fet unes mitjanes de 8 punts i 7,3 rebots en 28,6 minuts a la pista, amb una valoració de 14,2 i augmentant els seus percentatges de tirs de tres punts fins al 32% d'efectivitat. Tres anys enrere, era només del 20%.

Notícies relacionades

Tamba va formar part, també, d'una concentració de joves talents que va dur a terme el seleccionador espanyol, Chus Mateo, el maig passat, format per basquetbolistes que actuaven a la NCAA.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil
  2. Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
  3. P. Jordi Castanyer, monjo de Montserrat: «És un honor per Catalunya que un Papa vingui a visitar Montserrat»
  4. Manresa viurà aquest dilluns al vespre la sortida de la caravana de sor Lucía que beneirà el Papa
  5. El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de 'Los niños del Brasil
  6. Identificada una persona acusada d'atemptar contra el patrimoni patumaire durant el Passacarrers
  7. Un manresà crearà el principal museu de la música d’Europa
  8. Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa

Situen l'ala andalús Pablo Tamba, procedent de la NCAA, a prop del Kids&Us Manresa

Situen l'ala andalús Pablo Tamba, procedent de la NCAA, a prop del Kids&Us Manresa

El Papa aterra al Prat per iniciar dos dies de visita a Catalunya

L’energia solar permetrà estalviar més d’un milió d’euros en la gestió de l’aigua al Bages

L’energia solar permetrà estalviar més d’un milió d’euros en la gestió de l’aigua al Bages

Roben la bossa de mà a una dona d'Igualada, li prenen els diners i entren a casa seva a robar-li joies

Roben la bossa de mà a una dona d'Igualada, li prenen els diners i entren a casa seva a robar-li joies

La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona hissen una bandera del Vaticà a la façana per la visita de Lleó XIV

La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona hissen una bandera del Vaticà a la façana per la visita de Lleó XIV

Una incidència al centre de control d’Adif de Barcelona obliga a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies

Una incidència al centre de control d’Adif de Barcelona obliga a interrompre la circulació a la xarxa de Rodalies

Un primer examen de Castellà «molt ‘chill’» destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

Un primer examen de Castellà «molt ‘chill’» destensa la primera jornada de la selectivitat a Catalunya

Manresa i Montserrat donen la benvinguda al Papa Lleó XIV en el vídeo de la Generalitat

Manresa i Montserrat donen la benvinguda al Papa Lleó XIV en el vídeo de la Generalitat
Tracking Pixel Contents