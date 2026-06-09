Bàsquet/Lliga Endesa
Situen l'ala andalús Pablo Tamba, procedent de la NCAA, a prop del Kids&Us Manresa
El jugador ha finalitzat la seva etapa universitària als Estats Units, és basquetbolista de formació, i estaria en el radar dels manresans, segons RAC-1
L'ala andalús Pablo Tamba pot ser un dels objectius del Kids&Us Manresa per a la temporada vinent, segons ha donat a conèixer aquest matí el periodista Dani Aguilà, de RAC-1, en el seu compte de X. Tamba ha finalitzat la seva trajectòria universitària als Estats Units i seria un dels talents més buscats en el restrictiu mercat de jugadors de formació aquest estiu.
Tamba, nascut a Còrdova, farà 23 anys el setembre i es va formar al planter de l'Unicaja. Fa dos metres d'alçada i sembla totalment adaptable a la posició de tres, en la qual el Kids&Us perdrà els seus dos elements de la temporada que tot just finalitza, Álex Reyes i Gustav Knudsen.
D'origen gambià, com Musa Sagnia, Tamba destaca molt en la faceta defensiva, com va poder demostrar en les darreres setmanes de la competició de la NCAA amb bones actuacions a les dues bandes de la pista.
En la seva trajectòria als Estats Units, ha jugat a tres universitats, a Idaho State, la Universitat de Califòrnia-Davis i, el darrer curs, a Louisiana State. Amb aquest centre es va quedar a les portes del torneig final, en perdre davant de Kentucky per un ajustat 87-82.
En aquesta última temporada, Tamba ha fet unes mitjanes de 8 punts i 7,3 rebots en 28,6 minuts a la pista, amb una valoració de 14,2 i augmentant els seus percentatges de tirs de tres punts fins al 32% d'efectivitat. Tres anys enrere, era només del 20%.
Tamba va formar part, també, d'una concentració de joves talents que va dur a terme el seleccionador espanyol, Chus Mateo, el maig passat, format per basquetbolistes que actuaven a la NCAA.
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