El Barça, interessat en el retorn d’Agus Ubal, del Kids&Us Manresa
L’exterior uruguaià ha brillat aquesta temporada al Nou Congost i la seva condició de jugador de formació el converteix en una peça molt interessant per al nou projecte blaugrana
Marc del Río
El Barça té tancades per a la temporada vinent les incorporacions dels pivots Moses Wright (Zalgiris) i Josh Nebo (Olimpia Milano), de l’ala-pivot finlandès Olivier Nkamhoua (Varese) i del base Mike James (Mònaco). El director de joc nord-americà era una petició expressa de Xavi Pascual per al projecte del curs vinent, però la seva sortida quan acabi l’actual temporada no altera els plans del conjunt blaugrana d’incorporar el màxim anotador històric de l’Eurolliga.
Mentrestant, a les posicions exteriors hi ha dos jugadors que acaben contracte aquest 30 de juny: Nico Laprovittola i Tomas Satoransky. També hi ha Juani Marcos i Juan Núñez, tots dos amb un any més de vinculació amb el Barça. A la posició d’escorta, Darío Brizuela i Kevin Punter tenen contracte fins al 2028.
En aquesta configuració de la plantilla, i especialment en les posicions exteriors, apareix un nom conegut al conjunt blaugrana. Es tracta d’Agus Ubal, jugador del Kids&Us Manresa que va arribar al planter del Barça el 2020 i que va arribar a disputar quatre partits de Lliga Endesa i un d’Eurolliga amb el primer equip.
El Barça pensa a recuperar Ubal
El periodista Óscar Herreros ha informat en les últimes hores que el Barça pensa en Ubal de cara a la pròxima temporada i que estaria interessat en el seu retorn. L’uruguaià, que pot jugar en les dues posicions exteriors i fins i tot d’aler, complirà 23 anys el pròxim 19 de juliol i aquest any ha completat una gran campanya al Nou Congost.
Els seus números aquest curs al Baxi Manresa
Ubal ha fet una mitjana de 9,6 punts i 3,4 rebots per partit a la Lliga Endesa sota les ordres de Diego Ocampo, que ja el va tenir a les seves ordres quan el tècnic gallec entrenava el filial blaugrana. A l’Eurocup va elevar la seva anotació fins als 11,5 punts per partit.
En les últimes temporades, durant les seves experiències al Bilbao Basket, Palència o Granada, Ubal va haver d’assumir tasques menys lluïdes i centrar-se més en la defensa que no pas en un atac on semblava que no podia demostrar les seves virtuts. Però tot va canviar aquest any, convertint-se en una peça important de la producció ofensiva del Baxi Manresa.
La importància de Diego Ocampo
«En Diego em va donar l’empenteta per treballar la confiança i és una cosa que m’està ajudant molt. Torno a sentir el que sentia abans pel bàsquet quan era petit. Em vaig formar amb la pilota a les mans, prenent decisions, i quan vaig fer el pas al professionalisme les meves oportunitats amb la pilota a la pista es van reduir moltíssim. Em va costar trobar un rol adaptable en un equip ACB; a Palència vaig començar a ser una mica gos de presa, a embrutar una mica els partits. Però aquí tot és diferent», va explicar en una entrevista el febrer passat.
Ubal té contracte fins al 2029
Ubal, uruguaià de naixement, també disposa de la nacionalitat italiana, fet que li permet no ocupar plaça d’extracomunitari. A més, és jugador de formació local i, per tant, compleix la condició de cupo.
Ara bé, l’estiu passat va signar amb el Baxi Manresa fins al 2029, de manera que el Barça hauria d’afrontar un traspàs per aconseguir-ne els serveis. L’exjugador del planter blaugrana va ser una de les últimes incorporacions que va deixar tancades Xevi Pujol al Kids&Us Manresa abans de marxar cap al Baskonia, club que deixarà per assumir la secretaria tècnica del Barça.
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