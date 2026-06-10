Bàsquet/Lliga Endesa
Biel Colominas, sobre Lucas Beaufort: "Per a mi, fitxar algú va més enllà del nivell en què juga"
El director esportiu del Kids&Us Manresa no dona importància a que el base gal actués a la segona categoria francesa i li veu moltes virtuts per a l'equip
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Biel Colominas, director esportiu del Kids&Us Manresa, ha parlat en una entrevista a Regió7 i El Ganxo, feta a Kibuc Manresa, de Lucas Beaufort, en nou jugador de l'equip per a la temporada vinent i el primer fitxatge de la temporada.
Tot i provenir de la segona divisió de país veí, del Saint-Chamond, Colominas explica que "per a mi, fitxar un jugador va més enllà de mirar el nivell en què juga. És pensar en les seves fortaleses i habilitats, si no, ens quedaríem més limitats".
Així, "no deixa de ser un jugador de 24 anys que encara té creixement i abans té tres temporades a Primera francesa, en què ha jugat minuts i tenia un rol important".
Colominas diu que "ha demostrat poder jugar a un nivell superior, amb continuïtat. És un jugador en creixement, amb condicions físiques que ens semblen molt interessants, per tenir un equip més atlètic. És molt bon defensor i pot defensar diverses posicions". A més, és "molt bon passador, un jugador d'equip, molt sacrificat i totes aquestes característiques ens encaixen per anar construint la base de l'equip i sumar d'altres peces".
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