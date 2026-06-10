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Bàsquet/Lliga Endesa

Biel Colominas: "Pablo Tamba es fitxa amb la idea de ser més exuberants i agressius"

El director esportiu del Kids&Us Manresa defineix la nova contractació de l'equip com "algú que volem que creixi amb nosaltres

Fitxatge de Pablo Tamba pel Kids&Us Manresa

Fitxatge de Pablo Tamba pel Kids&Us Manresa

Regió7/El Ganxo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El director esportiu del Kids&Us Manresa, Biel Colominas, ha concedit una entrevista a Regió7 i El Ganxo, en un espai cedit per Kibuc Manresa, en què ha parlat de la nova contractació de l'equip, l'ala andalús Pablo Tamba, que ha estat confirmat fa uns minuts pel conjunt bagenc.

Colominas ha explicat que "l'hem incorporat en la línia de seguir jugadors que acaben la seva etapa a la universitat dels Estats Units. Té la mateixa edat amb la qual enguany hem tingut Knudsen i Ubal. L'havíem seguit durant tot l'any".

El director esportiu explica que "és molt físic, atlètic, agafa molts rebots per la seva posició i segueix la línia de ser més exuberants físicament i agressius. A més, pot jugar de quatre, va molt bé al rebot d'atac i això és un pilar fonamental".

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Té el valor afegit de ser un jugador de formació "del planter de l'Unicaja. Tota la seva trajectòria de formació ha estat amb ells abans d'anar als Estats Units". Afirma que té "molta gana, molta ambició, amb un marge de creixement que és important. Esperem que pugui estar a curt i mitjà termini al Manresa i que creixi amb nosaltres".

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