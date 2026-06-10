Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Lleó XIV a Catalunya, en directeVisita del PapaEuromillonesPablo Tamba, fitxatge al BaxiBurger King a ManresaPAU 2026 a ManresaMor Josep Solà
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Biel Colominas: "Som optimistes de tenir competició europea"

El director esportiu del Kids&Us Manresa pensa que l'equip serà a l'Eurocup perquè el torneig "ens va ajudar a ser competitius" el curs passat

Biel Colominas parla de la competició europea

Biel Colominas parla de la competició europea

Regió7/El Ganxo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El director esportiu del Kids&Us Manresa, Biel Colominas, va declarar, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo realitzada a Kibuc Manresa, que "som optimistes amb tenir competició europea" la temporada vinent i que la composició de la plantilla gira sobre aquest supòsit.

Colominas explica que "el club fa molt mesos que treballa de valent, parlant molt amb l'Eurocup i demostrant la nostra voluntat de seguir a la competició". Admet que la temporada passada "ha estat molt exigent, com tothom sap, però ho valorem positivament perquè ens molts moments ens ha permès ser competitius, tenir un partit més per continuar jugant i tenir bones sensacions".

A l'hora de contractar jugadors, ser a l'Eurocup "ens ha ajudat molt en el mercat, tenir competició europea ens suma i esperem que l'optimisme que tenim es consolidi.

De fet, dimarts l'Eurocup ja va mostrar com serà el nou format de competició, amb catorze partits assegurats a la primera fase derivats de quatre grups de vuit equips. En total, 32 conjunts en lloc dels 20 que hi havia fins ara.

Notícies relacionades i més

Format Eurocup

Format Eurocup / Eurocup

Durant la jornada de dimecres també estan sorgint informacions, encara no oficialitzades, que diuen que els tres equips de l'ACB que jugarien el torneig serien La Laguna Tenerife, amb un contracte de 3 anys assegurats i dos extensibles, i el Kids&Us i el Bàsquet Girona, amb una invitació d'un any.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents