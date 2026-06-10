Bàsquet/Lliga Endesa
Biel Colominas: "Volem tenir un equip més físic i atlètic per competir a Europa"
El director esportiu del Kid&Us Manresa, Biel Colominas, va fer una declaració d'intencions a l'entrevista que va concedir a Regió7 i El Ganxo a Kibuc Manresa. L'executiu del conjunt del Congost va afirmar que "volem tenir un equip més físic i atlètic per competir a Europa, que és el nostre objectiu. Ens agradaria poder tenir un equip en aquesta direcció".
Preguntat si això significaria que caldrà una plantilla més llarga la temporada vinent, per poder suportar els moments en què hi hagi lesions, admetia que "podria ser una solució i és el de sempre, on podem arribar. Per a nosaltres, el tema del planter és molt important. Tenir un entrenador com el Diego, amb confiança en els jugadors joves, és donar-hi continuïtat. La Lliga U22 ha estat un espai interessant, amb jugadors que han estat amb nosaltres i han crescut i participat. Aquest és un senyal d’identitat del Manresa".
En aquest sentit, l'equip i molts d'altres han de lluitar contra la fugida de talent als Estats Units, a la NCAA però, per contra, també poden recollir jugadors que en tornen, com ha passat amb Pablo Tamba.
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