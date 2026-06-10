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Bàsquet/Lliga Endesa

El Kids&Us confirma el fitxatge de l'ala andalús Pablo Tamba

La contractació havia estat avançada dimarts per RAC-1, el jugador signa per dues temporades i és la segona contractació de l'any, després de la de Lucas Beaufort

Pablo Tamba, en la seva etapa a Louisiana State

Pablo Tamba, en la seva etapa a Louisiana State / LSU

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa acaba d'anunciar aquest dimecres la contractació, per a les properes dues temporades, de l'ala andalús Pablo Tamba, que ha estat els quatre darrers anys a la lliga universitària dels Estats Units i que hi ha acabat el seu periple a les files de Louisiana State.

Tamba ocupa lloc de jugador de formació, ja que és del planter de l'Unicaja, i arriba per cobrir una posició, la de tres, que podia quedar òrfena amb les baixes, encara no confirmades oficialment però més que probables, de Gustav Knudsen i Álex Reyes.

Amb aquesta contractació, el Kids&Us busca físic i un jugador amb voluntat i capacitat de millorar. Als Estats Units, per exemple, ha anat creixent el seu percentatge de tirs de tres punts. Com en el cas de Knudsen, el seu físic també provoca que pugui jugar de quatre.

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Aquesta és la segona contractació del Kids&Us aquesta pretemporada després de l'anunciada dies enrere del base francès Lucas Beaufort. En el capítol de baixes, dimarts també es va anunciar la sortida de l'escorta amb passaport irlandès Eli Brooks.

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