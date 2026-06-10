Bàsquet
La nova Eurocup: Una expansió fins als 32 equips que es dividiran en quatre grups de vuit
El Consell d'Administració de l'Eurolliga ha optat per augmentar el nombre de clubs participants a causa de "l'interès extraordinari" que ha despertat la competició
El Consell d'Administració d'Actius Comercials de l'Eurolliga es va reunir a inicis de setmana i ja s'ha fet públic un secret de domini públic: el gran canvi de format de l'Eurocup de cara a les properes tres temporades. Una nova competició que deixarà enrere les quilomètriques fases de grups, i obligarà a tots els equips a superar tres eliminatòries en una fase final al millor de tres partits per arribar a la final. El campió també es decidirà seguint el mateix format.
La decisió d'augmentar el nombre d'equips que participaran de la competició continental de 20 a 32 respon, segons el comunicat que ha fet pública l'Eurolliga, a "l'interès extraordinari que han mostrat els clubs de tot Europa de cara a la temporada 2026/27". De fet, el mateix Consell d'Administració revela que s'han rebut més de 40 peticions per participar en la competició. Una de les quals, sembla clar que ha estat la del Kids&Us Manresa.
Aquests 32 clubs es dividiran en quatre grups de vuit equips. Un canvi respecte als dos grups de deu conjunts que hi havia fins ara, i que rebaixarà una mica l'exigència física de la competició, com a mínim en la fase regular. Que és un dels motius per al qual molts clubs decidien optar per l'alternativa de la Basketball Champions League, sobretot d'entre els participants de la Lliga Endesa, que ja suposa un gran desgast físic cada cap de setmana. Així doncs, la nova Eurocup assegura 14 partits als conjunts que hi siguin acceptats, en comptes dels 18 del curs passat.
Passaran a la fase final de la competició els quatre millors classificats de cadascun dels grups. 16 equips que conformaran un quadre clàssic de vuitens, quarts, semifinals i final, abandonant l'accés directe a la fase de quarts que obtenien fins ara els dos millors classificats de cada grup. L'altre canvi en aquesta fase pel títol serà el fet que totes les eliminatòries, inclosa la final, es disputaran al millor de tres partits. Una important variació respecte al format que arrossegava els darrers anys, en què el play-in i els quarts es decidien a partit únic.
A l'espera dels escollits
Segons el mateix comunicat que ha fet públic la competició, "els equips participants s'anunciaran en els propers dies". Un procés que distingirà entre dos tipologies de contractes. El primer, a llarg termini, amb llicències de cinc anys, que tot sembla indicar que s'estructuraran en un format 3+2, a la qual optaran "aproximadament 20 equips".
L'altra tipus de vinculació seran de només un any, i en paraules de la mateixa Eurolliga "la resta de llocs es completaran amb invitacions d'una temporada". Un model que, segons defensa la mateixa competició, "és una estructura dissenyada per incrementar l'estabilitat, promoure les inversions i donar suport a la planificació a llarg termini dels clubs participants".
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