Bàsquet/Lliga Endesa
Biel Colominas: "Tothom voldria donar el màxim de continuïtat a un bloc, però aquesta és la realitat del Manresa"
El director esportiu del Kids&Us Manresa no pot assegurar quin serà el futur d'elements com Obasohan o Bassas
Regió7/El Ganxo
El futur dels principals jugadors del Kids&Us Manresa és una de les preocupacions dels aficionats de cara a la temporada vinent. El director esportiu de l'entitat, Biel Colominas, ha explicat sobre el tema, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo efectuada a Kibuc Manresa "tothom voldria donar el màxim de continuïtat a un bloc, però aquesta és la realitat del Manresa".
Sobre Reyes, "l’Álex té contracte. No ens evadim del que surt a xarxes i entenem les possibilitats que hi ha, però fins que no ens diguin el contrari, anem fent".
Pel que fa a Obasohan, "el compromís és molt gran. La imatge del darrer dia va ser molt bonica. Veurem si segueix". En aquest sentit, "cal esperar una mica, a veure quines opcions hi ha. Sempre hem d’estar oberts i saber fins on podem ser competitius".
Aquest dubte també afecta d'altres jugadors de la plantilla, com un Ferran Bassas que, des que va arribar, el desembre, però del qual encara no es coneix el seu futur. Va seguir dient que "per a nosaltres seria importantíssim mantenir el bloc, però per a un equip com el Manresa, de vegades, si vols ser competitiu cal esperar".
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