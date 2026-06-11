Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia que Max Gaspà es desvincula del club
El base i escorta barceloní formava part de la primera plantilla des de la temporada passada però ha tingut poc protagonisme en el tram final del curs
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dijous la desvinculació del club del base-escorta Max Gaspà, que havia format part de la primera plantilla des de la temporada passada. Gaspà va tenir protagonisme a principi de curs, coincidint amb la gran quantitat de lesions a l'equip, però en va perdre en els darrers mesos, en què va actuar en comptagotes. La seva darrera aparició va ser un minut en pista en la derrota a casa contra el San Pablo Burgos, el 26 d'abril.
Gaspà havia debutat la temporada passada amb el Baxi Manresa amb una victòria a la pista del Leyma Corunya. Era un dels jugadors destacats de l'equip filial, que enguany també ha disputat la Lliga U, en què ha actuat en deu partits, amb mitjanes de 12,3 punts, 2,6 assistències i 13,9 de valoració.
Durant la seva trajectòria al club, el barceloní ha compaginat les posicions de base i d'escorta. El seu millor partit enguany, amb el primer equip, va ser a la pista del Joventut, amb 11 punts anotats i 12 de valoració.
Aquesta és la tercera baixa anunciada al Kids&Us Manresa després de les de Dani Pérez i la d'Eli Brooks, del qual s'ha sabut que torna al seu equip d'origen, el Gladiators Trier. L'equip bagenc, de moment, té dues altes, la de Lucas Beauforti la de Pablo Tamba.
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