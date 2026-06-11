Bàsquet
Mor als 91 anys Eduard Portela, el president de l'ACB durant els grans anys del Bàsquet Manresa
El dirigent barceloní capitanejava la lliga el 1992, quan el Bàsquet Manresa es va constituir en societat anònima esportiva, i en les temporades de la lliga i la Copa de l'entitat
Marc del Río
El món del bàsquet està de dol. Eduard Portela ha mort als 91 anys, després de tota una vida dedicada a l’impuls del bàsquet a l'estat. De fet, ell va ser president de l'ACB entre el 1990 i el 2013 i, per tant, dirigia l'organisme quan el Bàsquet Manresa es va erigir en societat anònima esportiva, el 1992, i quan va guanyar els grans títols, la Copa del 1996 i la lliga del 1998.
Portela, nascut a Barcelona el 30 d’agost de 1934, ocupava ara el càrrec de president d’honor de l’associació. Durant més de 60 anys, el bàsquet va ser el gran motiu de la seva vida i, abans d’assumir la presidència de l’Associació de Clubs de Bàsquet, va tenir una brillant carrera a les banquetes.
Va dirigir el Montgat, el Sant Josep de Badalona i un FC Barcelona Bàsquet amb el qual va guanyar una Copa del Rei. Posteriorment, va liderar la direcció esportiva de la secció blaugrana durant nou anys.
Tota una vida dedicada al bàsquet
L’ACB recorda el paper clau que Portela va tenir el 1982 en la creació de l’organisme. Va ocupar el càrrec de gerent fins a l’any 1990, quan va ser nomenat president, liderant la competició durant més de dues dècades.
Des del 2013 ocupava la presidència d’honor de l’ACB, càrrec que compaginava amb la presidència d’honor de la ULEB, de la qual també va ser cofundador.
Va modernitzar el bàsquet a l'estat
Amb Portela al càrrec, l’ACB es va modernitzar amb l’arribada dels play-offs pel títol, de l’All Star i d’una Copa del Rei que el 1983 va adoptar el format de seu única i que, des del 1986, s’ha mantingut amb l’actual final a vuit, un model que ha estat referència en esports d’arreu del món. En l’última edició disputada al Roig Arena, el públic li va brindar una emotiva i merescuda ovació. A més, el 2004 va reinventar la Supercopa amb l’actual format de quatre equips, dues semifinals i la gran final.
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