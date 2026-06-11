Bàsquet/Lliga Endesa
La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
El tècnic gallec decideix quedar-se al Congost i no acceptar l'oferta canària per lleialtat al club i desmenteix un dels habituals serials estivals a les xarxes
Afortunadament Twitter, o X, o com es digui, o té la raó sempre. Ni que ho sembli. Aquest dimecres a la nit se n'ha viscut un episodi quan un parell de comptes sense identificar amb noms i cognoms, dels anomenats insiders, els que pretenen avançar-se als moviments del mercat per uns quants "m'agrada" o interaccions, han donat per fet que el tècnic del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, havia acceptat una oferta per entrenar a un altre equip d'ACB la temporada vinent. Pànic entre la manresanada, que aquests dies està connectada 24/7 al mòbil, i primeres respostes de comiat i de nervis. Un parell d'hores després, recollida de cable definitòria sobre el fet que donar notícies certes requereix més nivells de contrastació.
L'equip al qual es referien era La Laguna Tenerife. Ja se sap que el seu actual tècnic, Txus Vidorreta, no seguirà als illencs el curs vinent després de vuit temporades en la present etapa. Tot, en un estiu en què hi haurà molt ball de banquetes a moltes places. Aquest dimecres, per exemple, Ibon Navarro ha deixat l'Unicaja i ja fa dies que es va donar a conèixer que Xavi Pascual no dirigirà el Barça el proper curs.
El Canàries, a més, té una feina ingent durant les properes temporades: renovar un equip triomfador, que ha donat títols i que ara mateix juga les semifinals de la Lliga Endesa, però que ha cobert un cicle. Només cal veure les característiques de la plantilla, amb Marcelinho (43 anys), Doornekamp (40), Mills i Shermadini (37 i el segon recuperant-se d'una arrítmia), Abromaitis (36), Scrubb, Fitipaldo i Sastre (34) o Giedraitis (33).
Un equip, a més, amb una manera de jugar molt particular, el que disputa menys possessions de la lliga, gràcies al control dels seus bases, i amb pocs contraatacs, segurament per preservar els seus homes d'un cansament prematur.
Aquests dies, el seu president i anterior director esportiu de l'entitat, Aniano Cabrera, és a Barcelona. No sol viatjar, ho acostuma a fer l'exjugador Nico Richotti, ara secretari tècnic, tot i que també podria ser per tractar temes referents a la inscripció del seu equip per a la propera Eurocup, procedent de la BCL. L'Eurolliga té la seu a la capital catalana. El club ja fa dies que busca un relleu per a Vidorreta i un dels favorits era Carles Duran, ex de la Penya, entre d'altres. Però el tècnic barceloní entrenarà el Ludwigsburg alemany, segons s'ha sabut també aquest dimecres.
El Tenerife vol un entrenador amb experiència, però que no vingui de guanyar-ho tot i va pensar en Ocampo. Suposaria un canvi radical en la seva política i en la manera de jugar respecte dels últims anys, però el club, que té d'altres alternatives, volia assumir-ho com el 2019, any en què va canviar tots els jugadors menys el polonès Tomasz Gielo. Van sortir-ne, aleshores, elements com Ferran Bassas, exjugadors del Manresa com Davin White i Rodrigo San Miguel, el mencionat Richotti o Nico Brussino per entrar-hi llegendes posteriors com Marcelinho, Shermadini, Fran Guerra i un altre ex del Baxi, Iffe Lundberg.
La temptació
Cabrera s'hauria reunit dimarts amb Ocampo i li hauria fet saber la voluntat que capitanegés aquest projecte, la qual cosa suposava, també, un canvi en l'estil de l'equip. La proposta, més enllà de termes econòmics, tenia dues vessants: si anava bé, l'entrenador d'Ourense s'erigiria com a constructor del nou equip i s'enduria tots els mèrits. Però si anava malament, amb les dificultats que suposaria decidir baixes de jugadors consagrats o crear des d'un zero gairebé absolut, possiblement no hi hauria paciència al club o a una afició molt ben acostumada.
Sembla que el Canàries ha insistit molt, més d'una vegada, però Ocampo finalment ha decidit quedar-se. Els dos anys que ha viscut a Manresa l'han marcat molt. Es troba molt a gust, tant al club, com a la ciutat, amb la seva família, i li costaria molt sortir-ne. A més, un dels fets que l'hauria fet decantar-se és voler ser lleial a una entitat que el va treure fa dos cursos del Tizona, de la Lliga LEB Or, per fer-lo tornar a una ACB on no sempre ho ha tingut fàcil. En repetides rodes de premsa, no s'ha estat de reconèixer que és feliç a un lloc "on m'han deixat ser jo". És conscient que les moltes baixes que tindrà el Manresa provocaran que calgui construir novament des de molt avall i no vol provocar que, a sobre, hagin de pensar en un nou capità per a la banqueta.
El fet que el Kids&Us accepti novament el repte de l'Eurocup li fa veure que hi ha ambició, malgrat les evidents dificultats i, en una decisió presa molt amb el cor, ha decidit quedar-se.
L'estiu encara és molt llarg, però el Bàsquet Manresa ha esquivat la primera bala quant a l'entrenador. Amb aquesta tranquil·litat ha de ser més fàcil reconstruir des d'on sigui. I lliçó també per als aficionats, que no cal que es creguin el primer que llegeixen a qualsevol lloc.
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