Dani Pérez: "Amb Pedro Martínez vam tenir un inici una mica complicat"
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
El base Dani Pérez, ja excapità del Bàsquet Manresa, rememora el seu primer contacte amb Pedro Martínez, qui va ser el seu entrenador durant cinc anys, i explica que "vam tenir un inici una mica complicat".
Aclareix que "vam tenir un inici complicat, però és normal. No em coneixia. Però és així, arriba i la seva exigència és màxima. Em va fotre canya fins que vaig arribar al que ell demanava".
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies