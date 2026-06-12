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Dani Pérez: "Amb Pedro Martínez vam tenir un inici una mica complicat"

Com va ser l'inici amb Pedro Martínez?

Com va ser l'inici amb Pedro Martínez?

Regió7/El Ganxo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El base Dani Pérez, ja excapità del Bàsquet Manresa, rememora el seu primer contacte amb Pedro Martínez, qui va ser el seu entrenador durant cinc anys, i explica que "vam tenir un inici una mica complicat".

Aclareix que "vam tenir un inici complicat, però és normal. No em coneixia. Però és així, arriba i la seva exigència és màxima. Em va fotre canya fins que vaig arribar al que ell demanava".

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