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Bàsquet/Lliga Endesa

Dani Pérez: "A dia d'avui, no hi ha res de jugar al Palència"

L'excapità del Bàsquet Manresa afirma que no hi ha res tancat en les possibilitats que han aparegut d'anar a jugar a l'equip de la terra de la seva dona

Té algun acord Dani Pérez amb el Palència?

Té algun acord Dani Pérez amb el Palència?

Regió7/El Ganxo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Dani Pérez, excapità del Bàsquet Manresa, va reconèixer, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo a Kibuc Manresa que coneix tots els rumors que el situen al Palència per a la temporada vinent però que, per ara, no hi ha res de cert.

Segons el jugador de l'Hospitalet, "la meva dona és d’allà i ella va rebre molts missatges de gent d’allà. A dia d’avui no hi ha res. Hi ha hagut interès d’equips, però no sé què passarà. A l’estiu es diuen moltes coses. Hi anem cada estiu, però de vacances. Sobre el futur, a veure què decidim, perquè jo ja no ho faig com a persona única, sinó amb la família".

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