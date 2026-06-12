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Bàsquet/Lliga Endesa

Dani Pérez: "En la temporada dels Moneke, Thomasson i d'altres, Pedro Martínez va haver de prendre decisions"

L'excapità del Bàsquet Manresa recorda els equilibris al vestidor en una temporada especial

Dani Pérez: "En la temporada dels Moneke, Thomasson i d'altres, Pedro Martínez va haver de prendre decisions"

Dani Pérez: "En la temporada dels Moneke, Thomasson i d'altres, Pedro Martínez va haver de prendre decisions"

Regió7/El Ganxo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Dani Pérez, ja excapità del Bàsquet Manresa, ha recordat, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo a Kibuc Manresa que la temporada 2021-22, la del a final four de la Champions a Bilbao, amb Moneke, Thomasson, Francisco i els altres, "hi havia jugadors amb molt ego. Pedro Martínez va prendre unes decisions arriscades i s’havia de fer amb els jugadors que teníem. En dies en què potser costa més, alguns havíem de tibar una mica més del carro. Les fotos estaven bé, però sense càmeres també s’havia de treballar.

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