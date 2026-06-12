Bàsquet/Eurocup
El Kids&Us Manresa tornarà a jugar l'Eurocup la temporada vinent
El club manresà forma part del llistat de 32 equips on també hi ha la Laguna Tenerife, tot i que els canaris
El Kids&Us Manresa tornarà a jugar l’EuroCup la temporada vinent. La competició europea ja ha fet pública la relació dels 32 equips participants de l’edició 2026-2027, i el conjunt manresà figura entre els clubs que prendran part en el torneig.
La presència del club manresà confirma el retorn de l’equip a una de les competicions més exigents, en una temporada que tornarà a portar el bàsquet manresà pels pavellons d’arreu d’Europa.
Entre els participants també destaca la presència de La Laguna Tenerife, així com altres equips de referència del panorama europeu. Els canaris, a més, reben una llicència pels propers cinc anys, en forma de 3+2. Els manresans, en canvi, només tenen assegurada la participació en la propera edició.
L'Eurocup, a més, canvia el format. Aquesta temporada no hi haurà dos grups de deu equips, amb la qual cosa s'assegurava la disputa de divuit partits, sinó que, en créixer la xifra de participants a 32, es dividiran en quatre grups de vuit equips. Hi haurà, per tant, un mínim de 14 jornades. Després, els quatre primers de cada grup es classificarà per als play-offs de vuitens de final. Les eliminatòries seran totes al millor de tres partits fins a la final.
Aquests són els participants en l'Eurocup:
Els 32 participants de l’EuroCup 2026-2027
Llicència de cinc anys
- Aris Salònica (GRE)
- AS Mònaco (FRA)
- Bahcesehir Koleji (TUR)
- Bertram Tortona (ITA)
- Besiktas (TUR)
- Buducnost Voli Podgorica (MNE)
- Cedevita Olimpija Ljubljana (SLO)
- Cosea JL Bourg-en-Bresse (FRA)
- Dolomiti Energia Trento (ITA)
- Hapoel Jerusalem (ISR)
- La Laguna Tenerife (ACB)
- Le Mans Sarthe Basket (FRA)
- Lietkabelis Panevezys (LTU)
- London Lions (GBR)
- Neptunas Klaipeda (LTU)
- Niners Chemnitz (GER)
- PAOK Salònica (GRE)
- Ratiopharm Ulm (GER)
- Skyliners Frankfurt (GER)
- Türk Telekom Ankara (TUR)
- U-BT Cluj-Napoca (ROU)
- Umana Reyer Venècia (ITA)
Participació d’un any
- Balkan Botevgrad (BUL)
- Basketball Club Roma (ITA)
- Kids&Us Manresa (ACB)
- Nàpols Basketball (ITA)
- Riga Zelli (LAT)
- Rostock Seawolves (GER)
- Siauliai (LTU)
- Slask Wroclaw (POL)
- Tofas Bursa (TUR)
- Wild Card (pendent de confirmació)
L'última plaça, pendent de confirmació, se la juguen una sèrie d'equips. Segons el periodista manresà de Catalunya Ràdio Ernest Macià n'hi ha dos de la Lliga Endesa, el Bàsquet Girona i el San Pablo Burgos. Competiran amb l'Hamburg, el Cibona Zagreb i el Legia Varsòvia.
Per països, Itàlia, amb cinc representants, és el més present en el torneig. Després van, amb quatre, Alemanya i Turquia. Cal recordar que la temporada passada tres del semifinalistes, el Besiktas, el Bahçesehir i el Türk Telekom, eren otomans, tot i que el torneig el va guanyar el Bourg francès. D'aquest país arriba la gran novetat, el Mònaco, que cau de l'Eurolliga pels seus problemes econòmics. És destacable també la participació d'un sol equip israelià, el Hapoel Jerusalem, la visita del qual tants problemes va crear a Manresa el 15 d'octubre passat.
És mencionable també l'entrada del Baskeball Club Roma, el nou equip provinent de l'antic Vanoli Cremona i adquirit per un grup d'inversors entre els quals hi ha Luka Doncic. La inscripció del Balkan Botevgrad, finalment, inclou Bulgària com a nou país participant.
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