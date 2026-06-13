Bàsquet/Lliga Endesa
Dani Pérez: "La meva feina sempre ha estat que els companys estiguin còmodes a pista"
El base de l'Hospitalet mostra orgull pel fet que els entrenadors dels altres equips el valoressin tant en les prèvies dels partits
El ja excapità del Bàsquet Manresa Dani Pérez ha valorat, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo a Kibuc Manresa, amb "orgull" com els entrenadors dels rivals el valoraven abans d'enfrontar-s'hi i considera que el seu objectiu era que la resta pogués jugar bé".
Segons el base, "sentir que ajudes el teu equip et fa estar satisfet, però em considero un jugador d’equip, ajudar a que la resta estigui còmode a la pista".
També es mostra afortunat d'anar a raure a un club l'afició del qual dona importància a les seves característiques positives. "Amb el Pedro vam iniciar aquesta forma de jugar i a mi sempre m’ha anat bé per explotar les meves virtuts. Ha estat per aquesta manera de jugar a bàsquet que jo he pogut donar el meu màxim".
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