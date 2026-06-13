Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Homicidi de la BaellsReceptes de medicamentsFàbrica dels PanyosBiel ColominasMiriam PonsaVisita del PapaDabiz Muñóz
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

Dani Pérez: "La meva feina sempre ha estat que els companys estiguin còmodes a pista"

El base de l'Hospitalet mostra orgull pel fet que els entrenadors dels altres equips el valoressin tant en les prèvies dels partits

Què ha sentit quan els altres entrenadors parlaven bé de Dani Pérez

Què ha sentit quan els altres entrenadors parlaven bé de Dani Pérez

Regió7/El Ganxo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El ja excapità del Bàsquet Manresa Dani Pérez ha valorat, en una entrevista a Regió7 i El Ganxo a Kibuc Manresa, amb "orgull" com els entrenadors dels rivals el valoraven abans d'enfrontar-s'hi i considera que el seu objectiu era que la resta pogués jugar bé".

Segons el base, "sentir que ajudes el teu equip et fa estar satisfet, però em considero un jugador d’equip, ajudar a que la resta estigui còmode a la pista".

Notícies relacionades

També es mostra afortunat d'anar a raure a un club l'afició del qual dona importància a les seves característiques positives. "Amb el Pedro vam iniciar aquesta forma de jugar i a mi sempre m’ha anat bé per explotar les meves virtuts. Ha estat per aquesta manera de jugar a bàsquet que jo he pogut donar el meu màxim".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
  2. Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
  3. Detingut després d'apunyalar i deixar en estat greu el seu company de pis a Manresa
  4. Sense recepta, prescrita o falsa: farmàcies de Manresa asseguren que és una constant
  5. Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
  6. L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
  7. Els acusats del crim de la Baells passaran demà a disposició judicial
  8. Cau una xarxa criminal de tràfic irregular de migrants dominicans a Manresa: troben 8.000 plantes de marihuana i detenen 6 persones

Dani Pérez: "La meva feina sempre ha estat que els companys estiguin còmodes a pista"

Dani Pérez: "La meva feina sempre ha estat que els companys estiguin còmodes a pista"

Tallers i caminades: Sant Llorenç de Morunys reivindica el poder terapèutic de la natura

Tallers i caminades: Sant Llorenç de Morunys reivindica el poder terapèutic de la natura

Aficionats al ciclisme d'arreu de Catalunya nodreixen el grup de voluntaris que rebran el Tour de França a Puigcerdà

Aficionats al ciclisme d'arreu de Catalunya nodreixen el grup de voluntaris que rebran el Tour de França a Puigcerdà

Mor l'escriptor i empresari manresà Lluís Grifell, que a l'octubre va celebrar el seu centenari

Mor l'escriptor i empresari manresà Lluís Grifell, que a l'octubre va celebrar el seu centenari

Les imatges de la Fira Modernista

Les imatges de la Fira Modernista

Feijóo assumeix el final del sanchisme: «El seu epitafi ja està escrit: P. S., la sigla d’un fariseu que no va complir res del que va prometre»

Feijóo assumeix el final del sanchisme: «El seu epitafi ja està escrit: P. S., la sigla d’un fariseu que no va complir res del que va prometre»

Helicòpters i bussejadors continuen buscant el menor desaparegut amb moto d’aigua a Roses

Helicòpters i bussejadors continuen buscant el menor desaparegut amb moto d’aigua a Roses

La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia

La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
Tracking Pixel Contents