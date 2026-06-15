Bàsquet/Lliga Endesa
Tarragona acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, en què el Kids&Us Manresa defensarà el títol
El torneig repetirà el format de les dues darreres edicions i es disputarà entre els propers 9 i 13 de setembre
El pavelló Catalunya de Tarragona serà la seu, per tercer any consecutiu i quart en cinc anys, de la Lliga Catalana ACB de bàsquet, un torneig en què el Kids&Us Manresa defensarà el títol aconseguit l'any passat, quan va derrotar el Joventut a la final. En aquesta ocasió, el torneig es disputarà entre el 9 i el 13 de setembre, una setmana abans que l'any passat. El fet que aquest estiu no hi hagi cap gran torneig de seleccions, i que el 2027 se celebri el Mundial de Qatar, provoca que la temporada arrenqui en aquesta ocasió amb anterioritat.
El format de competició serà el mateix, amb dos grups de tres equips i amb el guanyador de cadascun d'ells jugant la final. Per tercer any consecutiu, la Federació Catalana de Basquetbol disposa de sis equips a la lliga i això provoca que es pugui disputar d'aquesta manera. Així, el Kids&Us Manresa, l'Asisa Joventut, el Barça, el Lleida, el Bàsquet Girona i el MoraBanc Andorra es jugaran el primer títol de la temporada.
L'estiu passat, la Lliga Catalana ACB va aplegar uns 15.000 espectadors a les graderies en els set partits disputats, amb 3.635 assistents a la final. Tarragona ja havia acollit la final de la Lliga Catalana el 1995 i ara ho ha fet el 2022, el 2024, el 2025 i enguany. En les edicions anteriors a la passada, hi havia guanyat sempre el Barça, que l'any passat va caure contra la Penya en el seu grup.
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