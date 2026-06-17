Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa fitxa l'ala amb passaport nigerià Chibuzo Agbo
El tercer fitxatge de la temporada té un any d'experiència a Europa, al Cholet, destaca pel seu tir i firma per dos anys
El Kids&Us Manresa ha fet públic aquest dimecres el fitxatge de l'ala californià, amb passaport nigerià, Chibuzo Agbo, que es converteix en el seu tercer fitxatge de la temporada, després dels de Lucas Beaufort i Pablo Tamba. Agbo té un any d'experiència a Europa, al Cholet francès, amb el qual va disputar la passada BCL, i firma per a les properes dues temporades.
El jugador, de 24 anys i 2,01 metres, hauria de completar la posició d'ala amb Tamba, després de la baixa de Knudsen i la més que probable de Reyes. La temporada passada, al Cholet va fer mitjanes de 8,1 punts i 7,4 de valoració al campionat gal i de 8,8 i 7,2 a Europa. La seva principal virtut és el tir, amb un 37,6% en llançaments de tres punts a la lliga francesa.
El Kids&Us el considera "un jugador amb una gran capacitat atlètica i defensiva i versatilitat darrere. Destaca pel seu tir de tres punts, tant en moviment, com amb peus parats. També té habilitat per capturar rebots en atac". El fet que tingui passaport nigerià, tot i que és nascut a San Diego (Califòrnia), provoca que no ocupi lloc d'estranger a causa del tractat Cotonou.
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