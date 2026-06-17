Bàsquet | Lliga Endesa
Un mitjà polonès situa l'exterior Lukasz Kolenda a l'òrbita del Kids&Us Manresa
Karol Wasiek, periodista d'Interia Sport, ha avançat aquest matí que el base internacional podria aterrar a la capital bagenca procedent del Rostock Seawolves
El mateix dia que el Kids&Us Manresa ha fet oficial el tercer fitxatge de la temporada, el de l'ala estatunidenc amb passaport nigerià Chibuzo Agbo, el periodista polonès Karol Wasiek, d'Interia Sport, ha avançat que el l'entitat manresana tindria lligada també la incorporació del base Lukasz Kolenda. Una notícia que el mateix base, que aquesta temporada ha jugat als Rostock Seawolves alemany, ha republicat en una història en el seu perfil d'Instagram.
Kolenda és un jugador exterior esquerrà de 26 anys i 1,96 metres d'alçada que tan aviat pot jugar de base com d'escorta. Aquest any, a la Basketball Bundesliga ha fet de promig 10,2 punts, 1,8 rebots i 2 assitències per enfrontament, amb 7,9 crèdits de valoració. Una competició en què el conjunt de Rostock ha acabat en novena posició, amb un balanç de 17 victòries i 17 derrotes.
En clau continental, Kolenda ha participat a la FIBA Europe Cup, on amb el seu equip ha arribat fins a la segona fase, quedant-se fora de la fase de play-off després d'encadenar quatre derrotes seguides al final. El seu millor enfrontament va ser precisament contra un rival ACB, l'UCAM Múrcia, contra qui va perdre al Palau dels Esports tot i anotar 21 punts, errant només un tir lliure i un tir de camp.
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