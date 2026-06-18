Bàsquet | Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia la desvinculació d'Archange Izaw-Bolavie
L'entitat bagenca ha fet oficial que separen camins amb el pivot belga, que va sortir cedit a mitjans de temporada al Palmer Basket de Mallorca
El Kids&Us Manresa ha fet oficial aquest dijous al matí que el club i Archange Izaw-Bolavie han arribat a un acord per desvincular-se. El pivot belga va arribar l'estiu passat amb l'objectiu de complementar el joc interior manresà, però la manca de minuts i oportunitats, juntament amb l'exigència de la temporada, van motivar que el club decidís cedir-lo a inicis de desembre al Palmer Basket de Mallorca, a Primera FEB.
Izaw-Bolavie només va jugar 4 partits a la Lliga Endesa amb el Bàsquet Manresa, una xifra que augmentava fins als 9 si s'inclouen els enfrontaments a l'Eurocup. El pivot belga va tenir un paper testimonial en les dues competicions. A la màxima competició estatal va registrar 0,5 punts i 0,8 rebots en 3:05 minuts, i a la continental 1,2 punts i 1 captura en els 6:22 minuts que va estar sobre el parquet.
A Mallorca tampoc ha acabat de trobar-se el més còmode possible, tot i que en els 24 enfrontaments que ha disputat, ha tingut més importància. Ha disputat 23:45 minuts per duel en els quals ha estat capaç de produir 5,8 punts, assegurar 6 rebots i col·locar 1,8 taps. Unes estadístiques que li han permès sumar 8,5 crèdits de valoració.
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