El Kids&Us Manresa ja té preus per a la temporada 2026-27: consulta quant costa cada abonament
El club inicia la renovació dels abonaments amb preus que van dels 20 euros del Baby als 585 de la Tribuna Preferent Central
El Kids&Us Manresa es troba en fase de renovació dels abonaments. Fa uns dies, el club va enviar un correu als seus socis amb les noves tarifes actualitzades per a la temporada 2026-27 i també es poden consultar al web oficial. Com que hi ha hagut canvi de patrocinador, els carnets de plàstic seran nous i caldrà passar-los a buscar per les oficines del Nou Congost.
Per al nou curs, es mantenen les zones habituals del pavelló i les franges d'edat (Base, dels 4 als 15 anys; Jove, dels 16 als 23 anys; i Sènior, per als majors de 23 anys a General i 24 a Tribuna; i Veterà, només per a Tribuna, per als majors de 65 anys).
Els preus, que inclouen tots els partits de la lliga i l'Eurocup, són els següents:
- Zona Grada d'Animació: Base, 130 euros; Jove, 160 euros; Sènior, 270 euros.
- Zona General: Base, 130 euros; Jove, 160 euros; Sènior, 270 euros.
- Zona General Preferent: Base, 190 euros; Jove, 240 euros; Sènior, 375 euros.
- Seient a Tribuna: Base, 230 euros; Jove, 265 euros; Sènior, 400 euros; i Veterà, 350 euros.
- Seient a Tribuna Preferent: Base, 290 euros; Jove, 360 euros; Sènior, 525 euros.
- Seient a Tribuna Preferent Central: Base, 405 euros; Jove, 465 euros; Sènior, 585 euros.
Els menors de 0 a 3 anys també necessiten abonament. En aquest cas és el Baby i té un cost de 20 euros.
L'abonament, igual que en la temporada 2025-26, inclou dues entrades de cortesia per certs partits i depenent de la disponibilitat. Un per a la Lliga Endesa i un per a l'Eurocup.
Es pot deixar el carnet a un amic?
A la normativa d'abonaments i entrades del club hi ha algunes condicions que pot ser útil conèixer:
· Els abonaments són transferibles a persones de la mateixa categoria, per la qual cosa, l’abonat podrà permetre el seu ús a una tercera persona.
. Per motius de seguretat i atenent els requeriments de la Llei de l’Esport, els menors de 0 a 3 anys hauran de tenir carnet i/o entrada per accedir al pavelló.
. Tots els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult que serà la persona que assumeix la responsabilitat directa sobre el menor. Els menors d’edat majors de 14 anys podran accedir al recinte sols, entenent que tenen autorització del seu tutor legal.
. Caldrà ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d’accés al recinte de què es disposi, així com mostrar l’esmentat títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització. En cas que algú accedeixi en una zona que no pertoqui, i en compliment a la normativa se’l pot fer fora del recinte. Està prohibida la reserva de lloc en les zones de General, General Preferent i Grada d'Animació.
- L'entorn del bisbe Xavier Novell denuncia que l'Església espanyola li posa pals a les rodes per fer un recés religiós
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Navàs acomiada el jove de 18 anys que va perdre la vida a l'Ametlla de Merola amb un sentit minut de silenci
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Un incendi crema un camp de ceral a Sant Fruitós de Bages
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Un incident amb la bateria d’un mòbil a l’institut de Bagà provoca l’evacuació del centre