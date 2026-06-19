Bàsquet | Lliga Endesa
Així juga Lukasz Kolenda, el nou escorta del Kids&Us Manresa
El club ha anunciat aquest divendres la incorporació del jugador polonès, de 26 anys, que signa contracte per dues temporades
El Kids&Us Manresa ha fet oficial aquest divendres la incorporació de l'escorta polonès Lukasz Kolenda per a les properes dues temporades. Una incorporació que des de Polònia ja es donava per feta des de fa un parell de dies, ja que el mateix jugador havia compartit al seu perfil d'Instagram una història on un periodista polonès anunciava la seva vinculació amb el Bàsquet Manresa. Arriba procedent del Rostock Seawolves, el mateix equip on jugava Derrick Alston Jr abans d'aterrar a Manresa.
Kolenda és un jugador exterior esquerrà de 26 anys i 1,96 metres d'alçada que tan aviat pot jugar de base com d'escorta. Aquest any, a la Basketball Bundesliga ha fet de mitjana 10,2 punts, 1,8 rebots i 2 assistències per enfrontament, amb 7,9 crèdits de valoració. Una competició en què el conjunt de Rostock ha acabat en novena posició, amb un balanç de 17 victòries i 17 derrotes.
El club el descriu com "un escorta esquerrà, amb bona mà i experiència a l'Eurocup amb el seu club de fa unes temporades, l'Slask Wroclaw. Capaç també de defensar i exercir pressió sobre la bola. Firma contracte amb l'equip del Bages per als propers 2 cursos". Per això, l'staff creu que "ajudarà a sumar tir de 3 punts, però també joc de bloqueig i continuació i penetració".
En clau continental, Kolenda ha participat en la FIBA Europe Cup, on amb el seu equip ha arribat fins a la segona fase, quedant-se fora de la fase de play-off després d'encadenar quatre derrotes seguides al final. El seu millor enfrontament va ser precisament contra un rival ACB, l'UCAM Múrcia, contra qui va perdre al Palau dels Esports tot i anotar 21 punts, errant només un tir lliure i un tir de camp.
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