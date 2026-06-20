Bàsquet/Lliga Endesa
La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa crea una associació per coordinar les activitats de suport al club
L'entitat, que vol "donar continuïtat, estructura i força a la Marea Vermella", no té ànim de lucre i vol vertebrar tots els actes que es feien fins ara i d'altres que puguin sorgir
Regió7
Els membres de la Grada d'Animació del Bàsquet Manresa han informat de la creació de l'Associació Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de "vertebrar, coordinar i potenciar l’animació a l’entorn del Bàsquet Manresa, tant dins del pavelló com fora del Nou Congost, en activitats socials, comunitàries i esdeveniments vinculats al club i a la ciutat".
L’Associació "vol donar continuïtat, estructura i força a La Marea Vermella, impulsant un model d’animació organitzat, participatiu i representatiu de l’afició manresana".
Amb motiu de la seva constitució, l’associació presenta les modalitats de participació per a la temporada 2026/2027, adreçades a particulars, empreses i comerços que vulguin sumar-se al projecte i contribuir al creixement positiu a l’entorn del Bàsquet Manresa.
1. Participació de particulars: Soci o amic de la Grada
Els particulars poden formar part de l’Associació a través de dues modalitats diferenciades, adaptades al nivell d’implicació que cadascú vulgui assumir:
Soci de la Grada d’Animació
Aportació anual de 20 € per temporada.
Dona dret a formar part activa de la Grada, participar en les activitats internes, tenir dret a vot a l’Assemblea i gaudir de tots els avantatges i comunicacions internes de l’entitat.
Amic de la Grada
Pensat per a persones que volen donar suport al projecte sense una implicació tan gran.
Aportació de 10 € o quantitat voluntària, amb reconeixement oficial i contribució directa a les activitats i projectes de la Marea Vermella.
Aquesta doble modalitat permet que qualsevol aficionat pugui sumar-se al projecte, sigui quin sigui el seu grau d’implicació.
2. Participació d’empreses i comerços: Amic Principal o Amic Col·laborador
Les empreses i comerços del territori també poden formar part del projecte a través del programa Amics de la Grada, que ofereix dues modalitats específiques pensades per donar suport al moviment i obtenir visibilitat en totes les accions que s’organitzin:
Amic Principal de Temporada
Modalitat Premium adreçada a empreses que volen una presència destacada.
Inclou visibilitat preferent en tots els esdeveniments, activitats i accions de la Grada, aparicions prioritàries a xarxes socials i materials gràfics, i possibilitat d’activacions comercials conjuntes.
L’import s’estableix segons el nivell de visibilitat acordat.
• Amic Col·laborador de Temporada
Pensat per a comerços i empreses que volen donar suport de manera estable.
Inclou presència garantida en totes les activitats i esdeveniments, visibilitat a xarxes socials i aparició en materials informatius.
Aportació: 250 € per temporada.
Aquestes modalitats permeten que el teixit empresarial local tingui un paper actiu en el creixement de la Marea Vermella, reforçant el vincle entre club, ciutat i afició.
Activitats previstes temporada 2026/2027
Les aportacions de socis, amics i empreses es destinaran directament a activitats com:
• Festa de l’Afició 26/27
• Pujada Vermella a Montserrat 26/27
• GradaSpace / GradaLive a xarxes
• Projectes socials i comunitaris….
• Material d’animació i accions al pavelló
Crida a la participació
L’Associació Grada d’Animació fa una crida a tots els aficionats, famílies, empreses i comerços a sumar-se a la Marea Vermella, un moviment que creix any rere any i que representa l’esperit que volem que tingui el nostre Bàsquet Manresa.
Contacte i inscripcions
Per fer-se soci o amic de la Grada a nivell particular, cal omplir el formulari disponible a la web oficial: gradanimacio.cat.
Les empreses i comerços interessats a formar part dels Amics de la Grada en modalitat Amic Principal o Amic Col·laborador han de contactar a través del correu electrònic: info@gradanimacio.cat.
Els Estatuts de l’entitat són també a la web.
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