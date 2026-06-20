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Bàsquet/Lliga Endesa

La Grada d'Animació del Bàsquet Manresa crea una associació per coordinar les activitats de suport al club

L'entitat, que vol "donar continuïtat, estructura i força a la Marea Vermella", no té ànim de lucre i vol vertebrar tots els actes que es feien fins ara i d'altres que puguin sorgir

La Grada d'Animació ha creat una nova associació

La Grada d'Animació ha creat una nova associació / Oscar Bayona

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Regió7

Manresa

Els membres de la Grada d'Animació del Bàsquet Manresa han informat de la creació de l'Associació Grada d'Animació-Bàsquet Manresa Supporters, una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de "vertebrar, coordinar i potenciar l’animació a l’entorn del Bàsquet Manresa, tant dins del pavelló com fora del Nou Congost, en activitats socials, comunitàries i esdeveniments vinculats al club i a la ciutat".

L’Associació "vol donar continuïtat, estructura i força a La Marea Vermella, impulsant un model d’animació organitzat, participatiu i representatiu de l’afició manresana".

Amb motiu de la seva constitució, l’associació presenta les modalitats de participació per a la temporada 2026/2027, adreçades a particulars, empreses i comerços que vulguin sumar-se al projecte i contribuir al creixement positiu a l’entorn del Bàsquet Manresa.

1. Participació de particulars: Soci o amic de la Grada

Els particulars poden formar part de l’Associació a través de dues modalitats diferenciades, adaptades al nivell d’implicació que cadascú vulgui assumir:

Soci de la Grada d’Animació

Aportació anual de 20 € per temporada.

Dona dret a formar part activa de la Grada, participar en les activitats internes, tenir dret a vot a l’Assemblea i gaudir de tots els avantatges i comunicacions internes de l’entitat.

Amic de la Grada

Pensat per a persones que volen donar suport al projecte sense una implicació tan gran.

Aportació de 10 € o quantitat voluntària, amb reconeixement oficial i contribució directa a les activitats i projectes de la Marea Vermella.

Aquesta doble modalitat permet que qualsevol aficionat pugui sumar-se al projecte, sigui quin sigui el seu grau d’implicació.

2. Participació d’empreses i comerços: Amic Principal o Amic Col·laborador

Les empreses i comerços del territori també poden formar part del projecte a través del programa Amics de la Grada, que ofereix dues modalitats específiques pensades per donar suport al moviment i obtenir visibilitat en totes les accions que s’organitzin:

Amic Principal de Temporada

Modalitat Premium adreçada a empreses que volen una presència destacada.

Inclou visibilitat preferent en tots els esdeveniments, activitats i accions de la Grada, aparicions prioritàries a xarxes socials i materials gràfics, i possibilitat d’activacions comercials conjuntes.

L’import s’estableix segons el nivell de visibilitat acordat.

Amic Col·laborador de Temporada

Pensat per a comerços i empreses que volen donar suport de manera estable.

Inclou presència garantida en totes les activitats i esdeveniments, visibilitat a xarxes socials i aparició en materials informatius.

Aportació: 250 € per temporada.

Aquestes modalitats permeten que el teixit empresarial local tingui un paper actiu en el creixement de la Marea Vermella, reforçant el vincle entre club, ciutat i afició.

Activitats previstes temporada 2026/2027

Les aportacions de socis, amics i empreses es destinaran directament a activitats com:

• Festa de l’Afició 26/27

• Pujada Vermella a Montserrat 26/27

• GradaSpace / GradaLive a xarxes

• Projectes socials i comunitaris….

• Material d’animació i accions al pavelló

Crida a la participació

L’Associació Grada d’Animació fa una crida a tots els aficionats, famílies, empreses i comerços a sumar-se a la Marea Vermella, un moviment que creix any rere any i que representa l’esperit que volem que tingui el nostre Bàsquet Manresa.

Contacte i inscripcions

Per fer-se soci o amic de la Grada a nivell particular, cal omplir el formulari disponible a la web oficial: gradanimacio.cat.

Les empreses i comerços interessats a formar part dels Amics de la Grada en modalitat Amic Principal o Amic Col·laborador han de contactar a través del correu electrònic: info@gradanimacio.cat.

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Els Estatuts de l’entitat són també a la web.

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