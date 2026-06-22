Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia la marxa del tirador Álex Reyes
El jugador establert a Palència agraeix els dos anys en què ha jugat al club abans de, previsiblement, acceptar l'oferta per anar al Joventut
El Kids&Us Manresa ha confirmat una notícia que ja se sabia des de fa setmanes, la marxa de l'ala Álex Reyes després de dos anys al club. Tot i haver renovat el seu contracte el febrer passat, ja fa temps que es coneixia que Reyes marxaria pagant la seva clàusula de rescissió. Sembla que el seu futur serà a les files del Joventut. Reyes se'n va després d'haver disputat més 90 partits, haver anotat més de 1.000 punts i haver ficat més de 200 triples. A més, amb la camiseta del Manresa han arribat les convocatòries amb la selecció. Se'n va amb un títol de la Lliga Catalana i una Copa del Rei disputada.
El club li desitja sort i ell ha respost, a través de les seves xarxes socials, amb una llarga carta d'agraïment a tothom.
Segons Reyes, "després de dues temporades fantàstiques, arriba el moment de dir adeu. Marxo amb l'alegria i la satisfacció d'haver pogut vestir i defensar aquesta samarreta en tantes ocasions. El dia que vaig arribar a Manresa tenia clar que havia pres una bona decisió, i avui dic adeu amb la certesa que, com a jugador i, sobretot, com a persona, he crescut i he millorat més que mai".
El jugador ha afirmat que "vull donar les gràcies a tots i cadascun dels meus companys, entrenadors, cos tècnic i treballadors del club. A la gent de Manresa, que m'ha fet sentir com a casa. I, per descomptat, a la grandíssima afició, que cada dia ens ha donat suport i ens ha cuidat com si fóssim fills. Heu aconseguit que cada partit fos inoblidable. Gràcies pel vostre suport dia rere dia. No canvia res: sou una part fonamental del que fa gran aquest equip".
Finalment, "al club que em va donar una llar durant dos anys i que va confiar en mi perquè formés part del projecte, li desitjo tot el millor de cara al futur. Ens veurem aviat, segur que amb un somriure als llavis, per continuar gaudint de l'esport que ens ha unit durant aquests anys. Manresa sempre ocuparà un lloc molt especial al meu cor. Gràcies, gràcies i gràcies. Som-hi, Resa!"
El Kids&Us ja tenia coll avall la marxa de Reyes i, per això, ja ha fitxat aquesta pretemporada dos jugadors en la posició de tres, un tirador com ell, Chibuzo Agbo, i Pablo Tamba, més físic per compensar la també baixa de Gustav Knudsen.
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