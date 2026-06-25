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Bàsquet/Lliga Endesa

El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge de l'ala-pivot gironí Eric Vila

El jugador, de 2,09 metres d'alçada i 28 anys, i format al planter del Barça, arriba després de descendir amb el Gran Canària, signa per dos cursos i té quatre temporades senceres d'experiència a la lliga

Eric Vila, en un partit contra el Joventut de la temporada que tot just s'acaba

Eric Vila, en un partit contra el Joventut de la temporada que tot just s'acaba / David Grau/ACB Photo

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dijous el fitxatge de l'ala-pivot gironí Eric Vila, que fa pocs dies rescindia el contracte amb el club amb el qual ha jugat els dos últims anys, el Dreamland Gran Canària, després del descens dels canaris. Vila té quatre cursos sencers d'experiència a l'ACB, amb els insulars i també amb el Río Breogán i el Bàsquet Girona, i es va formar al planter del Barça abans d'actuar a la lliga universitària dels Estats Units.

L'arribada de Vila té l'afegit que ocupa posició de jugador de formació, un fet valuós, tenint en compte que el Kids&Us ha perdut en aquest mercat elements d'aquestes característiques com Reyes, Knudsen o Dani Pérez. El club el destaca "pel seu tir exterior, coneixement del joc i l'aportació de centímetres i envergadura a la pintura". La temporada passada, al Gran Canària, no va tenir excessiu protagonisme, amb deu minuts de joc en pista a la lliga, amb 3,1 punts, 1,6 rebots i 2,4 de valoració.

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Aquest és el cinquè fitxatge del Kids&Us aquesta pretemporada, després dels del base Lucas Beaufort, l'escorta Lukasz Kolenda i els ales Chibuzo Agbo i Pablo Tamba.

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