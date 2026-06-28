Bàsquet
Els ventalls causen furor en la prèvia del Catalunya-Gran Bretanya
La calor provoca que els complements repartits per la Federació Catalana de Basquetbol creïn una coreografia vistosa a la graderia del Nou Congost
La Federació Catalana de Basquetbol ha vingut preparada al partit internacional amistós entre Catalunya i la Gran Bretanya. Sabent que l'ambient al Nou Congost seria el propi d'un 28 de juny a la instal·lació manresana, ha repartit ventalls entre tots els aficionats, de color groc i amb la llegenda "Només volem jugar".
No cal dir que el públic, i encara més una sobredimensionada llotja, han agraït el detall, han fet anar els canells amb força i això ha creat una coreografia vistosa, sobretot a l'anell inferior, que era el més ple. Entre els VIPS, també ha anat bé l'artilugi. I vista la calor, fins i tot hi ha qui deia que ha estat bé la visita perquè s'accelerés la construcció del nou pavelló projectat. On s'espera que no facin falta tants ventalls.
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
- Sara Costa, alcaldessa de Santa Maria de Merlès: 'Ara mateix, el bany a la riera de Merlès és un perill
- A presó una dona de 41 anys detinguda per la mort violenta de la seva parella a Manresa