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Bàsquet

Els ventalls causen furor en la prèvia del Catalunya-Gran Bretanya

La calor provoca que els complements repartits per la Federació Catalana de Basquetbol creïn una coreografia vistosa a la graderia del Nou Congost

Ventalls al Nou Congost

Ventalls al Nou Congost

Jordi Agut

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Federació Catalana de Basquetbol ha vingut preparada al partit internacional amistós entre Catalunya i la Gran Bretanya. Sabent que l'ambient al Nou Congost seria el propi d'un 28 de juny a la instal·lació manresana, ha repartit ventalls entre tots els aficionats, de color groc i amb la llegenda "Només volem jugar".

No cal dir que el públic, i encara més una sobredimensionada llotja, han agraït el detall, han fet anar els canells amb força i això ha creat una coreografia vistosa, sobretot a l'anell inferior, que era el més ple. Entre els VIPS, també ha anat bé l'artilugi. I vista la calor, fins i tot hi ha qui deia que ha estat bé la visita perquè s'accelerés la construcció del nou pavelló projectat. On s'espera que no facin falta tants ventalls.

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