Bàsquet
Passat, present i futur del Kids&Us Manresa, preparats per representar Catalunya
Lluís Costa i Gerard Fernández seran dos únics protagonistes amb passat manresà que aquest migdia participaran de l'enfrotament entre el combinat nacional i la selecció de la Gran Bretanya
Finalment Gerard Fernández i Lluís Costa seran els únics jugadors que han passat pel primer equip del Bàsquet Manresa que disputaran l'enfrontament d'aquest migdia entre Catalunya i la Gran Bretanya. Tant el jove jugador manresà com el base de Sant Just Desvern han hagut d'actuar com amfitrions en el dies previs del primer partit de la selecció en tres estius, que com en el darrer contra l'Argentina, també tindrà lloc al Nou Congost.
Tots dos van participar ahir dels dos entrenaments, un al matí i l'altre a la tarda, amb els quals la selecció catalana que dirigeix el santfruitosenc d'adopció Jaume Ponsarnau ha preparat aquest nou duel internacional, el cinquè que la selecció disputa a la ciutat de Manresa. Un fet que fa especial gràcia a Fernández, que tot i debutar, és també el jugador més habituat a disputar-hi minuts.
"Afronto el partit amb moltes ganes, és el debut de molts de nosaltres. Estic segur que el Congost estarà ple" apuntava el jugador format a Manresa. Un Fernández que tot i la seva joventut s'atrevia a llançar alguna broma relacionada amb el fet que debutarà amb la selecció a casa, "suposo que la gent del Congost ja em coneix una mica dels partits que he jugat" explicava esbossant un somriure, "la veritat és que estic molt il·lusionat".
De la joventut a la veterania
Fernández és el jugador més jove de la convocatòria, "tot em va en contra" apuntava mentre deixava anar un somriure, i tot i que no s'havia plantejat demanar opinió a jugadors que tenen més experiència en partits d'aquest estil i a qui coneix bé, com en Ferran Bassas o en Pierre Oriola, no descarta "parlar amb ells aquesta nit perquè em donin algun consell".
Qui no en necessitarà serà Lluís Costa, que no és el jugador més gran de la selecció, però sí un dels que més experiència acumula. Una situació que "ja vaig tenir la sort de viure fa tres anys, sé una mica el que ens espera. Segur que serà un dia molt bonic" reconeix el base que va jugar al Congost entre el 2015 i el 2018. És per això que Costa no dubta que "donarem la cara, tots hem respirat el bàsquet de la cantera de Catalunya i estem preparats per donar la millor versió de nosaltres".
Amb ganes del proper curs
Tant el jove jugador manresà com el base de Sant Just Desvern seguiran al mateix equip on ja jugaven aquesta darrer curs. Costa ha renovat amb el Granada amb l'objectiu de tornar a l'ACB, "tot i que sabem que és molt difícil. Estudiantes porta 5 temporades, l'Obradoiro també va apostar fort i no va aconseguir pujar... ho intentarem per pujar el més aviat possible" concloïa.
Fernández vol continuar la seva carrera esportiva a Manresa, tot i que s'ha de veure com s'acaba de traduir. "De moment he fet tècnica personal aquests dies, però falta veure quin equip fem, hi han hagut sortides a l'exterior [com la de Reyes i la més que probable d'Obasohan], així que estem esperant encara per veure què passarà". El més probable, com diu ell mateix, és que "estigui a l'U-22 i entrenar amb el primer equip".
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