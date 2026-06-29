Bàsquet | Catalunya-Gran Bretanya
"Catalunya hauria de jugar més, també partits oficials"
Jaume Ponsarnau, Pierre Oriola i Guillem Vives van coincidir després del duel entre Catalunya i el Regne Unit a reclamar més oportunitats com la que van tenir diumenge al Nou Congost
Si una cosa va deixar clara el duel de diumenge entre la selecció de Catalunya i la de la Gran Bretanya és precisament que tant a la base com a l’elit, el combinat català té prou talent per competir amb altres estats. Una realitat que ara mateix sembla que està lluny de complir-se, tot i que tant el seleccionador, Jaume Ponsarnau, com dos dels pilars de l’equip al parquet, Guillem Vives i Pierre Oriola, van coincidir a remarcar que «tenim un nucli de jugadors molt bons, alguns ja estem a la recta final de les nostres carreres, però altres són molt joves, i és la manera perfecta per fer comunió» va afirmar el pivot del Kids&Us Manresa.
Oriola no va poder jugar davant del seu públic, però juntament amb la resta d’internacionals (Ferran Bassas, Joel Parra i Oriol Paulí) van assistir al duel. També hi va ser Rafa Villar, tot i que en el seu cas no va poder participar a causa d’una lesió. Així i tot, el pivot targarí va atendre els mitjans assegurant que li hagués encantat poder jugar: «Crec que és divertit i una gran oportunitat, perquè no podem jugar cada any. La Federació ho intenta, però entenc que hi ha molts compromisos que no permeten sigui així».
Oriola va reconèixer que «ja vaig gaudir molt el partit de fa tres estius contra l’Argentina», principalment perquè «juguem amb gent que ens coneixem de fa molts anys, que juguem en contra tota la temporada. Reunir-nos no deixa de ser una oportunitat per veure el potencial que tenim». I és que com ell mateix va reconèixer, «Catalunya és un bressol del bàsquet, hem tingut jugadors que han estat icones mundials com el Pau [Gasol], el Marc [Gasol], el Riki [Rubio]...».
"Estic molt content per la renovació del Ferran [Bassas], tenim una gran relació d'amistat"
Feliç per seguir amb Bassas
Qui va preferir estalviar-se la roda de premsa va ser la flamant renovació del Kids&Us Manresa i gran amic d’Oriola, Ferran Bassas. El pivot targarí, però, no va esquivar la pregunta sobre la continuïtat del base barceloní a la direcció de joc manresana. «Estic molt content per la renovació del Ferran, tenim una gran relació personal i d’amistat».
Fins al punt que «som sempre companys d’habitació, ens posem al costat al vestidor...» i el cert és que, com ell mateix reconeix, «és una notícia molt important per l’equip, és un jugador que juga per la resta i a qui necessitem. Des que va venir ens va aportar moltíssim i així continuarà sent». Sobre el seu futur, Oriola va reconèixer que «estic molt agraït el club per donar-me dos anys de contracte, i ara vull gaudir, però també estar bé físicament i recuperar confiança».
Poder jugar, «una victòria»
Qui més va valorar el fet de poder ser al Congost disputant el duel contra la Gran Bretanya va ser Jaume Ponsarnau. L’entrenador targarí, però santfruitosenc d’adopció, va voler agrair, «la Federació, la Generalitat, TV3 i tothom qui ha posat cullerada».
"Tothom que ha vingut ho ha fet amb moltes ganes i il·lusió, demostrant molt compromís"
Ponsarnau no es va oblidar tampoc dels grans protagonistes, els jugadors, ja que «no ha estat fàcil fer una plantilla, alguns no hi han pogut ser per compromisos FIBA, altres per culpa de lesions...». Tot i que reconeixia que «tothom que ha vingut ho ha fet amb moltes ganes, molta il·lusió i demostrant un gran compromís».
El seleccionador català va reconèixer que li havia agradat entrenar el combinat nacional, expressant que «tant de bo pugui entrenar habitualment la selecció, i tant de bo pugui ser en partits oficials, però aquest és el marc on ens trobem, i no hem d’oblidar que sigui una festa molt especial».
Un punt de vista que també va voler subratllar el capità de la selecció, Guillem Vives, que va explicar que des de dins del vestidor «volem jugar més sovint, i a més fer-ho en partits oficials perquè sigui més atractiu i vingui més gent». El jugador de la Penya va deixar clara la bona sintonia dins del grup, «tenim ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, estem molt units i fa molta il·lusió jugar aquests partits».
Tant Vives com Lluís Costa eren els jugadors més veterans i cridats a assumir responsabilitats, un aspecte que va agradar al base barceloní: «Estic content pel fet d’assumir aquest lideratge i que l’entrenador pensés en mi per afrontar-lo».
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