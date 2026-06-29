Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa anuncia el fitxatge de Rodrigo Seoane, del Tizona, per cedir-lo a un equip de Primera FEB
L'ala, de gairebé 27 anys i 2,03 metres d'alçada, és d'Ourense, com Diego Ocampo, amb qui va coincidir durant dos cursos a Burgos
El Kids&Us Manresa ha anunciat aquest dilluns la contractació de l'ala de gairebé 27 anys i 2,03 metres d'alçada Rodrigo Seoane. Es tracta d'un jugador gallec, d'Ourense, com Diego Ocampo, que el coneix bé ja que van coincidir dos anys al Tizona de Burgos, equip que ara deixa després de ser-hi durant quatre temporades.
El Bàsquet Manresa ha deixat clar que el jugador sortirà cedit. La posició d'ala és una de les que ha quedat coberta al Kids&Us amb les incorporacions de Chibuzo Agbo i Pablo Tamba, després de les baixes d'Álex Reyes i Gustav Knudsen.
Des del seu antic equip, el Tizona, es considera Seoane un jugador "competitiu, treballador i generós, amb la capacitat d'adaptar-se a diversos contextos de partit, que entenen el valor de cada possessió, cada entrenament i cada minut en pista". També destaquen la seva capacitat defensiva i l'amenaça exterior, amb percentatges de tirs de tres punts que han anat creixent amb els anys.
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