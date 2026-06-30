ACB
El Barça dona per fet el fitxatge d'Agustin Ubal
A l'uruguaià encara li queden tres anys de contracte amb el Kids&Us Manresa i els blaugrana hauran de pagar la clàusula de sortida
EFE
Després de tres temporades en blanc, el Barça afrontarà aquest estiu una renovació profunda que afectarà la direcció esportiva, el banc i la plantilla, amb un relleu d'uruguaians en el joc exterior. A manca de l’anunci oficial, el base argentí Juani Marcos no continuarà i l’escolta Agustín Ubal, amb contracte amb el Kids&Us Manresa, firmarà pel club català, segons han confirmat a l'agència de notícies EFE fonts de l’entitat.
Ubal, que aquest juliol farà 24 anys i fa 1,98 metres, tornarà al Barça després d'haver fet una mitjana de 9,6 punts, amb un 30 % en triples, 3,4 rebots i 1 assistència en més de 19 minuts en 31 partits de la Lliga Endesa amb el Manresa aquesta darrera temporada passada, ocupant tant la posició de dos com la de tres.
Amb l'equip del Nou Congost, l'uruguaià va firmar l'any passat un contracte per quatre temporades (2+2) i això implicarà que el Barça hagi de pagar clàusula de sortida al Manresa si s'acaba confirmant el fitxatge. Seria l'enèssima baixa més al conjunt que entrena Diego Ocampo, que ahir mateix va veure marxar Marcis Steinbergs, també pagant la corresponent clàusula. Per ara, només hi ha segura la continuïtat de Ferran Bassas, Pierre Oriola i Gerard Fernández.
Ubal va arribar al bàsquet formatiu blaugrana la temporada 2020-21 i va debutar amb el primer equip l'any següent. Sense espai al Palau Blaugrana, va encadenar cessions al Breogán, Bilbao i Palència abans de desvincular-se del Barça a l'estiu del 2024. Després va jugar una campanya al Coviran Granada i l'última a Manresa. Compta com a cupo formatiu a la Lliga Endesa
Més altes: Nebo, Wright, Robinson i Nkamhoua
A més d'Ubal, el Barça ha tancat l’arribada dels pívots Josh Nebo (Armani Milà) i Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (Paris Basketball), i de l’ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) —tots ells a l’espera de confirmació oficial—, i treballa per fitxar també el base Umoja Gibson (Cedevita Ljubljana).
Igualment, el club blaugrana anunciarà en els pròxims dies la sortida dels jugadors que acaben contracte aquest dimarts 30 de juny: els bases Tomàs Satoranský i Nico Laprovittola, l'escorta Myles Cale, l'ala-pívot Miles Norris, i els pívots Jan Veselý, Willy Hernangómez i Youssoupha Fall, a més de l'entrenador Xavi Pascual, que rescindirà de forma unilateral el seu contracte, al qual li quedaven dues temporades.
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