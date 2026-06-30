Bàsquet/Lliga Endesa
Kao Akobundu-Ehiogu penja una història a Instagram amb aroma de comiat a Manresa
El jugador nigerià, que és a les lligues d'estiu dels Estats Units, no compta per al futur del Kids&Us però mostra la seva estima per l'afició
El pivot nigerià Kao Akobundu-Ehiogu no seguirà, probablement, al Kids&Us Manresa la temporada vinent. Tot i haver regalat grans i espectaculars moments a l'afició, i haver millorat molt les prestacions en el tram final de la passada temporada, al club busquen un altre tipus de pivot per a la temporada que ve.
En aquest 30 de juny, dia en què finalitza el seu contracte, Kao ha volgut penjar una història a Instagram en què agraeix el suport de l'afició.
En un missatge íntegrament en un català segurament creat per intel·ligència artificial, Kao diu: "Gràcies Manresa! Agraeixo haver-me adoptat a la teva família vermella. Ha estat una temporada esgotadora, però l'afició m'ha donat vida per continuar. Me n'alegro, d'haver-te pogut regalar tants moments memorables. Els millors aficionats a qui he representat mai".
El pivot va mostrar en tot moment, en la seva etapa a Manresa, la seva adaptació a la ciutat i a l'equip, com va demostrar en l'últim partit de lliga, lluint una camiseta amb la cara del capità, Dani Pérez, en el comiat d'aquest.
El Manresa encara no ha anunciat la sortida de Kao, que caldrà veure si és posat en llista de tempteig a l'ACB en els propers dies, per tal que el club, si ell fitxa en el futur per un equip de l'estat espanyol, pot rascar-ne alguns diners, com va passar recentment amb elements com Yankuba Sima o Martinas Geben.
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