Bàsquet/Lliga Endesa
El Kids&Us Manresa mostra tranquil·litat pel futur de Diego Ocampo tot i la probable marxa de Pedro Martínez al Reial Madrid
La Cadena SER de València havia informat que el tècnic gallec estaria en una llista de possibles substituts del badaloní a la banqueta taronja
La notícia que es va donar a conèixer dilluns a la nit sobre la possible marxa de Pedro Martínez al Reial Madrid ha sacsejat la Lliga Endesa. Segons aquestes notícies, avançades pel portal Encestando, el tècnic badaloní, ex del Manresa, pagaria la clàusula d'un milió d'euros per sortir del València Basket, amb el qual va guanyar la Lliga Endesa la setmana passada, i fitxaria pel club blanc, que també abonaria una quantitat d'1,5 milions d'euros per comprar la llibertat de l'ala-pivot Jaime Pradilla.
El canvi en la direcció tècnica del Reial Madrid, amb la sortida de Sergio Rodríguez i Martinas Pocius i la tornada de Juan Carlos Sánchez, ha provocat un terratrèmol en el club, que aquest dimarts hauria de comunicar la no continuïtat de Sergio Scariolo a la banqueta. I tot aquest tema, de retruc, pot afectar el Kids&Us Manresa.
Perquè la Cadena SER va informar el mateix dilluns que Diego Ocampo seria un dels candidats per substituir Pedro Martínez a València. L'estil, molt semblant, de tots dos podria haver provocat que es parlés d'aquest tema, tot i que ara s'obre un gran càstig per saber, en cas que se'n vagi Pedro Martínez, qui serà el nou inquilí de la banqueta del Roig Arena.
Des del Bàsquet Manresa, però, afirmen que Ocampo està molt tranquil amb la situació i no es contempla cap altra possibilitat que el tècnic gallec segueixi a la banqueta del Nou Congost. Cal recordar que, setmanes enrere, ja va refusar una oferta de La Laguna Tenerife, quan des d'alguns portals s'havia donat per fet que ja estava fitxat pels canaris els quals, finalment, han contractat Jaka Lakovic.
De tota manera, el ball de banquetes a l'ACB, obert durant tot l'estiu, obre un altre capítol amb la necessitat del València de trobar un nou entrenador. Tampoc no en té cap el Barça, tot i que sona el nom de Paolo Galbiati, i aquest canvi també provocaria que quedés lliure la del Baskonia.
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