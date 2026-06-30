Bàsquet/Lliga Endesa
La marxa d'Steinbergs redueix a pocs els supervivents de la plantilla del Kids&Us Manresa de la temporada passada
L'equip bagenc ha perdut més jugadors dels que pensava fa poques setmanes, l'últim d'ells, ahir, l'ala-pivot letó, i ha de reconstruir gairebé des dels fonaments
Només Bassas i Oriola, renovats, el base Benítez, de qui es parla poc, i Gerard Fernández, que estarà en dinàmica de primer equip, podrien seguir dels que van acabar el curs passat
La intenció era una altra, però la realitat ha estat la de sempre. El Bàsquet Manresa volia mantenir una base important dels jugadors de la temporada passada, però sembla que no serà possible. Li han tornat a quedar molts pocs jugadors respecte de la temporada passada. No haurà de construir des de zero, ja que segueix l’equip tècnic, amb Diego Ocampo al capdavant, però entre els jugadors descartats pel propi club, i els que han decidit no seguir, la feina als despatxos torna a ser important.
L'últim exemple va ser ahir el de Marcis Steinbergs. L'UCAM Múrcia va pagar la clàusula de rescissió i es va endur el letó, que era al Bages des del 2021 i s'havia convertit en l'estranger amb més partits jugats a la història del club i tenia un any més de contracte, però ha acceptat l'oferta dels universitaris, com va fer Dani García fa dos anys. I amb la seva sortida només queden per reconstruir Ferran Bassas, Pierre Oriola, Gerard Fernández i, potser, perquè ningú no n'ha aclarit el futur, Hugo Benítez.
Des d'aquí s'ha de fer foc nou. Amb la calor que hi fa al Congost, hauria de ser fàcil, però, com tota construcció, aquesta s'ha de fer per fases. Primer, treure el material amb el qual no comptaràs. En el cas del Kids&Us, hi ha elements que es volien conservar a la plantilla, però no ha estat possible. A més de Steinbergs, seria el cas d'Álex Reyes, que ja va anunciar fa dies que marxa pagant la clàusula establerta en la seva renovació del febrer. Sembla que jugarà al Joventut, tot i que no ha estat confirmat.
Un altre jugador que es troba d'actualitat en les últimes hores és Agustín Ubal. L'uruguaià va signar l'estiu passat un contracte de quatre anys, dos més dos, i semblava que iniciaria una llarga carrera al Congost després de quatre equips en quatre anys. Però el Barça, el seu equip de formació, ha aparegut a l'equació i tot fa pensar que, previ pagament, també, de clàusula tornarà al Palau Blaugrana. Precisament, les places de formació han marcat també les primeres peces de la reconstrucció del Kids&Us.
Assegurar-ne quatre o cinc
Perquè la normativa de l'ACB diu que els equips han de tenir inscrits en acta almenys quatre jugadors de formació a l'estat espanyol. Reyes i Ubal ho eren, com també Dani Pérez, Max Gaspà i Gustav Knudsen, en el seu cas del planter de Saragossa, amb la qual cosa el Manresa va perdre'n cinc en pocs dies. Només quedava Pierre Oriola i la primera feina de Biel Colominas ha estat assegurar aquests mínims. A part de Gerard Fernández, que se suposa que estarà més en dinàmica de primer equip, s'ha renovat Ferran Bassas i s'han contractat Pablo Tamba i Eric Vila. Amb aquests, ja són quatre o cinc formats a casa. No sobren, però són suficients per poder anar a completar l'equip.
Els altres fitxatges, per ara, semblen ser jugadors de complement per rellevar-ne d'altres que han sortit. El francès Lucas Beaufort entra en la posició de base per Dani Pérez i el polonès Lukasz Kolenda, per un Eli Brooks que ha tornat al Trier, del qual va sortir precipitadament el desembre. L'escorta de passaport irlandès agradava quan podia jugar, però va ser víctima de diversos problemes físics.
En aquesta línia s'explica també la contractació de Chibuzo Agbo, un tirador estatunidenc amb passaport nigerià, la qual cosa no és supèrflua, ja que li permet no ocupar lloc d'estranger. Els que van acabar l'any passat van ser Pauly Paulicap, molt poc utilitzat, i un David Duke Jr. que va agradar, però que no sembla que compleixi els paràmetres del que es busca per al futur.
Baixes i incògnites
Un dels jugadors que l'afició voldria que es quedés és el belga Retin Obasohan, un ídol al Congost. Però tot sembla indicar que també marxarà, un camí que també prendrien Kaodirichi Akobundu-Ehiogu i Louis Olinde. El nigerià va oferir grans moments, però no la consistència que es desitja per al futur. Ara és a les lligues d'estiu de l'NBA. L'alemany no va poder acabar la temporada després de patir un traumatisme al cap amb la seva selecció i no acabar-se'n de recuperar.
Ara, la incògnita resideix en el perpinyanenc Hugo Benítez, que va tenir dues lesions dures l'any passat, l'última de turmell que el va apartar de les pistes per a tot l'any. Té contracte, però la seva continuïtat tampoc no està assegurada.
Ocampo es va quedar i va desoir ofertes per no deixar desemparat el club, però ell se n'ha quedat dels jugadors del curs passat. Caldrà [tornar] a encertar molt per no patir.
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