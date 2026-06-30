Bàsquet/Lliga Endesa
La silueta de Montserrat és la marca d'identitat de la nova camiseta del Kids&Us Manresa, elaborada per Turion
L'empresa manresana es presenta com a espònsor tècnic del club per als propers tres anys amb una samarreta que es podrà comprar en pocs dies
Turion entra al Bàsquet Manresa mirant cap a casa. En concret, cap al sud, a Montserrat. La silueta del massís vista des de la capital del Bages és el tret més destacat de la nova camiseta del Kids&Us per a la propera temporada, que completa un tres en línia manresà, amb club, patrocinador principal i marca de roba esportiva.
La nova samarreta s'ha presentat aquest dimarts al matí a la seu de la marca al carrer Sallent. El gerent del Bàsquet Manresa, Carles Sixto, ha explicat que l'acord és per als tres propers anys, però que esperen que duri molt més, a l'estil de la solsonina Pentex, que havia estat el proveïdor durant les deu darreres temporades. També ha informat que el preu serà "lleugerament superior a l'actual, però seguirà sent la camiseta més econòmica de la lliga" i que es podrà adquirir en un període d'entre deu i quinze dies, tot i que ja s'hauria de poder encarregar.
A part de la silueta de Montserrat en la part superior, la nova camiseta també té d'altres trets característics, com ara les coordinades del Nou Congost i pintures d'animació als laterals. El blanc i el vermell són els colors únics de la composició. I és que, des del club, no es vol comercialitzar camisetes d'altres colors ja que interessa que aquests colors siguin els que es vegin a la graderia els dies de partit, i no d'altres.
En el decurs de la presentació, el gerent del Bàsquet Manresa, ha revelat que "ja fa anys que Turion tenia ganes de ser el nostre patrocinador tècnic i ens ha insistit per ser-ho. Ens han convençut que tenen les instal·lacions i la capacitat sobrada pel que ens farà falta i per encetar una nova etapa que esperem que també sigui molt duradora i ens porti molts èxits a les dues parts".
Per la seva banda, el gerent de Turion, Eric Planas, ha admès que "creiem molt en aquest projecte i no tenia sentit seguir creixent si no era amb el principal equip de la nostra ciutat. Aquest és el pas més important des que insistim perquè la gent ens conegui i tinguem més visibilitat a nivell espanyol i europeu".
El directiu de la marca, explicant la camiseta, va diferenciar la seva confecció en "el patronatge, el teixit i el disseny. Hem treballat amb les jugadors, ensenyant-los diferents patrons i teixits" per saber quins els eren més còmodes. Sobre el disseny, "com que aquest any el patrocinador màxim és Kids&Us, de Manresa, i nosaltres també ho som, vam voler intentar donar una identitat pròpia del territori a la camiseta.
En aquest sentit, també va caldre amotllar tot el que s'hi volia encabir a les mides que exigeixen competicions com l'ACB o l'Eurocup, el torneig europeu que jugarà el Kids&Us aquesta temporada.
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