Bàsquet/Lliga Endesa
Pedro Martínez: "El Madrid ha fet al València el mateix que el València va fer al Manresa, club al qual estimo molt"
El que serà nou tècnic del Reial Madrid explica les claus de la seva sortida del campió de lliga en una entrevista a Las Provincias i té un record per als bagencs
Qui serà el proper entrenador del Reial Madrid, Pedro Martínez, ha concedit una entrevista al diari Las Provincias en la qual explica les claus de la seva sortida del València, vigent campió de lliga, per anar als blancs. En el tram final de la conversa, escrita pel periodista Juan Carlos Villena, Martínez fa referència a aquest fet i al que va succeir fa dos anys, quan els taronja van fitxar-lo procedent del Bàsquet Manresa.
Així, el tècnic badaloní recorda que "fa dues temporades tenia contracte en vigor amb el Manresa, un club al qual estimo molt i l'estic tremendament agraït. El València Basket em va fer una oferta i vam haver de pagar la clàusula corresponent que estava marcada en el meu contracte. Va ser el meu representant el que va comunicar al Manresa que hi havia un club que estava disposat a pagar la clàusula i es va pagar. El mateix comportament del Reial Madrid ara amb el València és el que va tenir el València amb el Manresa fa dos anys".
En l'entrevista, Pedro Martínez explica que va firmar la renovació amb el València el mes de març quan no tenia agent i que pensava que seria el seu últim contracte a l'elit. "Des d'aquest moment, durant el play-off, dues persones properes a mi em van transmetre que hi havia dos equips de l'Eurolliga interessats en contractar-me, que volien saber la predisposició i quina era la clàusula de sortida". Un era el Madrid i l'altre, un club estranger". Reconeix que va haver de mirar quina era aquesta clàusula, ja que l'havia posat el València, i que durant el play-off ningú del Madrid se li va adreçar.
Preguntat si van influir sortides com les de Brancou Badio o Braxton Key, "quan em van dir que no acceptaven les ofertes del València i, un parell de dies després, un altre jugador em va comunicar que pensava que no seguiria, vaig tenir un moment de pensar que com era possible que un equip sensacional, amb el qual m'ho he passat molt bé i hi havia química personal, que no continuessin. Reconec que no va ajudar a prendre la decisió".
El punt que va molestar als aficionats taronja va ser en el discurs de celebració, quan va dir que calia seguir tots junts, pensant que ja havia acceptat l'oferta del Madrid. "No soc la persona més intel·ligent del món, però suposo que tothom pot entendre que si llavors hagués estat decidit a marxar, mai hauria fet aquella valoració. Durant el discurs no sabia que marxaria".
Afegeix que "fins a l'últim minut he estat entrenador del València Basket i he donat el màxim. I allà no estàvem ni tan sols en el darrer minut, estàvem fent una celebració que era maca, però trista alhora. Hi havia molt ambient de comiat i vaig voler enviar un missatge de cultura de club".
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